2026. június 1. hétfő Tünde
Nyílt tengeren horgonyzó teherhajó a naplementében.
Nyitókép: Unsplash.com

Kreml: szinte már kalózkodás az orosz tankerhajó francia feltartóztatása

Infostart / MTI

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov erős szavakkal illette, hogy a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon feltartóztatott egy Oroszországból indult tankert.

Moszkva szerint jogellenes, a kalózkodás határát súrolja, hogy a francia haditengerészet feltartóztatott egy Oroszországból indult tartályhajót – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Az ilyen lépéseket jogellenesnek tartjuk, a nemzetközi kalózkodás határát súrolják” – fogalmazott.

Peszkov arra reagált, hogy a francia haditengerészet más országok támogatásával az Atlanti-óceánon feltartóztatott egy szankciók alá vont, Oroszországból indult tartályhajót.

A Tagor tanker előzetes adatok szerint madagaszkári lobogó alatt, orosz állampolgárságú kapitány irányításával közlekedik.

„Teljes mértékben elutasítjuk azt az állítást, hogy ez a nemzetközi joggal teljes összhangban történik” – hangoztatta Dmitrij Peszkov.

„Oroszország számos intézkedést hoz a szállítmányai biztonságának garantálása érdekében, és a negatív tapasztalatok figyelembevételével továbbra is folytatni fogja ezeket az intézkedéseket” – mondta a Kreml szóvivője.

A szóvivő a Krímet Herszon és Zaporizzsja megyével összekötő Novorosszija útvonal elleni ukrán támadásokra vonatkozó kérdések megválaszolását az orosz védelmi minisztérium és a regionális hatóságok hatáskörébe utalta.

A Krímben a benzinértékesítés korlátozásának bevezetéséről szólva azt mondta, hogy jelenleg az összes hatalmi szint dolgozik a probléma megoldásán.

Azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy Szerbia esetleg megszünteti a vízummentességet Oroszországgal, kijelentette: „az ilyen döntések általában szimmetrikusak”, és a kölcsönösség elve alapján hozzák meg őket.

Közel 5 éves csúcson nyitja a forint a hetet a nemzetközi helyzet óvatos javulása és az európai uniós források felszabadításáról született megállapodás által támogatva. A reggeli forinterősödésnek hamar vége szakadt és délutánra 2 - 2,5 egységet emelkedett az euró és a dollár jegyzése, miután rossz hírek érkeztek az iráni háborúból. A piacok figyelme ma a közel-keleti béketárgyalások alakulására és a jegybanki lépések időzítésére irányul.

Az iráni háború okozta ellátási zavarok és az energiaárak emelkedése májusban komolyan megtépázta az európai feldolgozóipart.

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

2026. június 1. 15:13
Sorra kerülnek kórházba a fiatalok egy új TikTok-kihívás miatt
2026. június 1. 14:14
Lemondott a felvidéki magyar politika egyik meghatározó szereplője
