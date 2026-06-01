Moszkva szerint jogellenes, a kalózkodás határát súrolja, hogy a francia haditengerészet feltartóztatott egy Oroszországból indult tartályhajót – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Az ilyen lépéseket jogellenesnek tartjuk, a nemzetközi kalózkodás határát súrolják” – fogalmazott.

Peszkov arra reagált, hogy a francia haditengerészet más országok támogatásával az Atlanti-óceánon feltartóztatott egy szankciók alá vont, Oroszországból indult tartályhajót.

A Tagor tanker előzetes adatok szerint madagaszkári lobogó alatt, orosz állampolgárságú kapitány irányításával közlekedik.

„Teljes mértékben elutasítjuk azt az állítást, hogy ez a nemzetközi joggal teljes összhangban történik” – hangoztatta Dmitrij Peszkov.

„Oroszország számos intézkedést hoz a szállítmányai biztonságának garantálása érdekében, és a negatív tapasztalatok figyelembevételével továbbra is folytatni fogja ezeket az intézkedéseket” – mondta a Kreml szóvivője.

A szóvivő a Krímet Herszon és Zaporizzsja megyével összekötő Novorosszija útvonal elleni ukrán támadásokra vonatkozó kérdések megválaszolását az orosz védelmi minisztérium és a regionális hatóságok hatáskörébe utalta.

A Krímben a benzinértékesítés korlátozásának bevezetéséről szólva azt mondta, hogy jelenleg az összes hatalmi szint dolgozik a probléma megoldásán.

Azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy Szerbia esetleg megszünteti a vízummentességet Oroszországgal, kijelentette: „az ilyen döntések általában szimmetrikusak”, és a kölcsönösség elve alapján hozzák meg őket.