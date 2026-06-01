ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.4
usd:
306.68
bux:
133797.41
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Száraz László

Infostart / MTI

Hetvenkét éves korában elhunyt Száraz László világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő. Haláláról a hazai sportági szövetség adott ki gyászjelentést.

A nagykállói születésű Száraz László legjelentősebb eredményeit, így országos bajnoki győzelmét tiszaújvárosi versenyzőként könnyűsúlyban érte el. Legkiemelkedőbb nemzetközi sikere világbajnoki második helyezése volt, amelyet az egyesült államokbeli Gettysburgben ért el 1978-ban, szakításban a 60 kilogrammosok között. 1978-ban a Havirovban megrendezett Európa-bajnokságon szakításban és összetettben is ezüstérmes volt, akárcsak 1979-ben Várnában, ahol lökésben végzett Eb-másodikként.

A versenysport befejezését követően az 1988-as szöuli nyári olimpián a súlyemelő-válogatott masszőreként tevékenykedett. Több éven keresztül a Tiszaújvárosi Sport Club szakosztályvezetője volt. A város sportéletében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe Életműdíjjal tüntették ki.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Száraz László

gyász

súlyemelés

világbajnok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak

Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak

A Homokhátság hivatalosan már félsivatag, ezen javítani még lehet, de visszafordítani már nem – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese. Jelenleg az aszály egyik pozitív hozadékát használják a kiszáradó területek vízhiányának megszüntetésére.
Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

Országgyűlési átrendeződés a Tisza Pártnál

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy változás jön a budapesti taxizásban

Nagy változás jön a budapesti taxizásban

Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia június 1-től - tájékoztatott a BKK.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra

Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra

Tényleg ennyit lehet spórolni a hűségkártyákkal? És miért ragaszkodik még mindig ennyi magyar a plasztikkártyákhoz a mobilappok helyett? Mutatjuk!

BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on Israeli civilians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 18:42
Kimentették a férfit az összeomlott épület alól, de még nem lehet megnyugodni
2026. június 1. 18:29
Ilyen „NAV-ellenőröknek” nem szabad hinni – pórul jártak, akik megtették
×
×