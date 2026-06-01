Hétköznap is látogatható lesz a Karmelita és a kabinetiroda

Vitézy Dávid a bejegyzésében felidézte, három hete a miniszterelnökkel és a belügyminiszterrel közösen egy szimbolikus kordonbontással megnyitották a Karmelitát és a kabinetirodát a magyar emberek előtt.

Az már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási, az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak, tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét – tette hozzá.

Közölte, a héten – átmeneti jelleggel – keddtől péntekig reggel tíz és este hat óra között hétköznap is látogatható lesz a Karmelita és a „Rogán-tárca” épülete.

Az utóbbiból ugyanis az előző minisztérium már kiköltözött, de a szociális és családügyi tárca még nem költözött be – írta Vitézy Dávid, megjegyezve, hogy időpontot foglalni a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet.