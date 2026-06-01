ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.93
usd:
306.14
bux:
133797.41
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozik Alexander Van der Bellen osztrák államfõnél tett udvariassági látogatása után Bécsben 2026. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felújított Szabadság téri székházának aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét mutatta be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban, és megjegyezte, „többek között ezekre az aranyozott mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz.”

Magyar Péter jelezte, az MNB-vel kapcsolatban jelenleg is büntetőeljárás zajlik, továbbá Varga Mihály jegybankelnök arról tájékoztatta, hogy egy polgári peres eljárás is folyamatban van. Az MNB jelenlegi vezetése ugyanis feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza pénzeket a kivitelezőtől – mondta. „Nyilván a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak lesz pár szava ehhez” – jegyezte meg a kormányfő.

Magyar Péter a bejegyzéséhez azt írta: többek között ezekre az aranyozott mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz a Magyar Nemzeti Bank felújításakor. „Azért égettek el Orbán Viktorék ennyi közpénzt, hogy Matolcsy György Great Gatsby-nek érezhesse magát, mint az 1920-as években New York-ban” – írta a miniszterelnök.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét

matolcsy györgy

magyar péter

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak

Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak

A Homokhátság hivatalosan már félsivatag, ezen javítani még lehet, de visszafordítani már nem – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese. Jelenleg az aszály egyik pozitív hozadékát használják a kiszáradó területek vízhiányának megszüntetésére.
Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

Országgyűlési átrendeződés a Tisza Pártnál

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Technikai recesszióba került Kanada

Technikai recesszióba került Kanada

A kanadai jegybank óvatosságra intett a közelmúltban közzétett GDP-adatok értelmezésével kapcsolatban, írja a Reuters; a statisztikák ugyanis két egymást követő negyedévben is gazdasági visszaesést mutattak, ami technikai recessziót jelent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ártalmatlannak tűnő szokások, amik durván megcsapolják a bankszámládat: lépj időben, ha jót akarsz magadnak

Ártalmatlannak tűnő szokások, amik durván megcsapolják a bankszámládat: lépj időben, ha jót akarsz magadnak

Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb pénznyelőket és a lehetséges megoldásokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 19:18
Kötelező használni az új taxis appot Budapesten
2026. június 1. 18:54
Elhunyt Száraz László
×
×