ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
305.33
bux:
133797.41
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kármán András pénzügyminiszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

Infostart / MTI

Kármán András pénzügyminiszter jelezte: a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak.

Az Országgyűlésben az azonnali kérdések órájában Apáti István (Mi Hazánk) arról kérdezte a pénzügyminisztert: mikor állítja vissza a kormányzat eredeti vagy annál az érintettek számára kedvezőbb formában a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata)? Az adónemet az elmúlt másfél évtized kevés sikertörténetének egyikeként említve felidézte: százezrek választották a családtagokkal együtt másfélmillió embernek megélhetést vagy kiegészítő keresetet biztosító katát, amely fénykorában a betervezettnél is több, mintegy 200 milliárd forint költségvetési bevételt hozott évente.

Kármán András pénzügyminiszter jelezte: a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széleskörű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Ugyanakkor az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy a kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között.

Hangsúlyozta: céljuk egyszerűbbé és igazságosabbé tenni a kata rendszerét.

Viszonválaszában a képviselő bíztatónak nevezte a választ, ugyanakkor széleskörű, a szakmai szervezeteket is magában foglaló parlamenti egyeztetést javasolt a kérdésben. A miniszter erre úgy reagált: ígéretüknek megfelelően a jövőbeni adóváltoztatásokat valódi, érdemi konzultációval készítik elő.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

országgyűlés

kata

kármán andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érik az afgánok hazaküldési rendszere Európából – de csak a bűnözőké

Érik az afgánok hazaküldési rendszere Európából – de csak a bűnözőké
Tálib tisztviselőket hívna Brüsszelbe az Európai Bizottság egy úgymond technikai szintű egyeztetésre. A hivatalos indoklás szerint a találkozó célja azoknak az afgán állampolgároknak a visszaküldése, akiket az uniós tagállamok biztonsági fenyegetésnek tartanak. A háttérről az InfoRádió Sayfo Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét kérdezte.
2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”

Videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét Magyar Péter

Magyar Péter találkozott Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

Országgyűlési átrendeződés a Tisza Pártnál

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

Magyar Péter ma reggel meglátogatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Sándor-palotában, majd az ezt követő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a kormány megkezdi a jogi lépéseket az államfő leváltásával kapcsolatban. A kormányfő szerint ez az Alaptörvény módosításán keresztül fog majd megtörténni, ezért nem veszélyezteti az uniós források felszabadítását. Török Gábor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a lépés jelentős hosszú távú kockázatot okozhat a Tisza és Magyar Péter számára. Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési minisztere szintén több bejelentést tett, a tárcavezető a budapesti közlekedéssel és a Karmelita kolostor látogatásával kapcsolatban is nyilatkozott. Délután ülésezik az Országgyűlés is, amelyben Magyar Péter miniszterelnök is felszólalást tett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végleg kitiltják a 16 év alattiakat a legnagyobb közösségi oldalakról: elképesztő szigorítás lépett életbe

Végleg kitiltják a 16 év alattiakat a legnagyobb közösségi oldalakról: elképesztő szigorítás lépett életbe

A hatóságok megkezdték hétfőn annak a szabályozásnak a végrehajtását, amely megtiltja a 16 év alattiaknak, hogy saját fiókot hozzanak létre a közösségi médiában.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 19:18
Kötelező használni az új taxis appot Budapesten
2026. június 1. 19:06
Magyar Péter videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét
×
×