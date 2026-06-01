2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

Az Országgyűlésben az azonnali kérdések órájában Apáti István (Mi Hazánk) arról kérdezte a pénzügyminisztert: mikor állítja vissza a kormányzat eredeti vagy annál az érintettek számára kedvezőbb formában a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata)? Az adónemet az elmúlt másfél évtized kevés sikertörténetének egyikeként említve felidézte: százezrek választották a családtagokkal együtt másfélmillió embernek megélhetést vagy kiegészítő keresetet biztosító katát, amely fénykorában a betervezettnél is több, mintegy 200 milliárd forint költségvetési bevételt hozott évente.

Kármán András pénzügyminiszter jelezte: a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széleskörű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Ugyanakkor az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy a kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között.

Hangsúlyozta: céljuk egyszerűbbé és igazságosabbé tenni a kata rendszerét.

Viszonválaszában a képviselő bíztatónak nevezte a választ, ugyanakkor széleskörű, a szakmai szervezeteket is magában foglaló parlamenti egyeztetést javasolt a kérdésben. A miniszter erre úgy reagált: ígéretüknek megfelelően a jövőbeni adóváltoztatásokat valódi, érdemi konzultációval készítik elő.