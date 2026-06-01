Érdekes szabályváltoztatások a futball-vb-re

Az idei nyári labdarúgó-világbajnokságon számos új szabály alkalmazását láthatjuk majd, elsősorban az időhúzást „megnehezítő” döntések ezek.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának olasz elnöke reméli, hogy ezek a változások azt is magukkal hozzák, hogy a 90 percet követő „rövid” hosszabbítás nem nyúlik majd annyira el, mint a 2022-es világbajnokságon. Ellenben kötelezően tartanak majd három perces ivószünetet mindkét félidőben, a folyadékpótlásra.

Néhány az új szabályok közül:

A bedobás gyors elvégzése. Öt másodperc áll a játékos rendelkezésére, hogy elvégezze bedobást. Ha szándékosan késlelteti a játék folytatását, a bedobást az ellenfél csapatának ítélheti a játékvezető.

A kirúgás gyors elvégzése. Itt is él majd az öt másodperces szabály. Szándékos időhúzás, tehát a kirúgás öt másodpercen túli elvégzése esetén a játékvezető szögletet ítélhet az ellenfél javára.

Időkorlátos cserék. A lecserélt játékosoknak 10 másodpercük van arra, hogy a legközelebbi ponton elhagyják a pályát. Ha ezt nem teszik meg, a cserejátékos legalább egy percig nem léphet be a pályára, és a csapatnak 10 játékossal kell folytatnia a játékot az azt követő játékmegszakításig.

Ápolás: Azoknak a játékosoknak, akiket az orvos vagy a gyúró a gyepen lát el, legalább 60 másodpercre utána el kell hagyniuk a pályát. Kivételek ez alól a kapusok, illetve olyan sérülések alanyai, amelynél az ellenfél sárga vagy piros lapos büntetést kapott.

Szájukat eltakaró játékosok. Bármelyik játékos, aki az ellenfelével konfrontációs helyzetben eltakarja a száját, piros lapot kaphat.

A szögletek ellenőrizhetők. Ha a VAR meg tud győződni arról, hogy a szögletet helyesen ítélték meg, ezt gyorsan és a játék újraindítása előtt meg kell tenni. Ez nem vonatkozik a helytelenül ítélt kirúgásokra.

A második sárga lap felülvizsgálata lehetséges. A második figyelmeztetés miatt kiállított játékosok esetében a későbbi sárga lap felülvizsgálata lehetséges – de a VAR nem javasolhat második sárga lapot.

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Itt van a McDonald's mesterterve

A McDonald's hétfőn mutatta be legújabb globális növekedési stratégiáját: a gyorsétterem-óriás célja, hogy az erősödő verseny és a szűkülő kereslet közepette is a fogyasztók első számú választása maradjon, közölte a Cnbc.

Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő ebolavírus ellen: drámai figyelmeztetést adott ki a járványügyi vezető

Az ebolavírus Bundibugyo variánsa elleni engedélyezett vakcina és gyógyszer hiánya növeli a járvány regionális terjedésének kockázatát

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

