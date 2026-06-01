Érdekes szabályváltoztatások a futball-vb-re

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának olasz elnöke reméli, hogy ezek a változások azt is magukkal hozzák, hogy a 90 percet követő „rövid” hosszabbítás nem nyúlik majd annyira el, mint a 2022-es világbajnokságon. Ellenben kötelezően tartanak majd három perces ivószünetet mindkét félidőben, a folyadékpótlásra.

Néhány az új szabályok közül:

A bedobás gyors elvégzése. Öt másodperc áll a játékos rendelkezésére, hogy elvégezze bedobást. Ha szándékosan késlelteti a játék folytatását, a bedobást az ellenfél csapatának ítélheti a játékvezető.

A kirúgás gyors elvégzése. Itt is él majd az öt másodperces szabály. Szándékos időhúzás, tehát a kirúgás öt másodpercen túli elvégzése esetén a játékvezető szögletet ítélhet az ellenfél javára.

Időkorlátos cserék. A lecserélt játékosoknak 10 másodpercük van arra, hogy a legközelebbi ponton elhagyják a pályát. Ha ezt nem teszik meg, a cserejátékos legalább egy percig nem léphet be a pályára, és a csapatnak 10 játékossal kell folytatnia a játékot az azt követő játékmegszakításig.

Ápolás: Azoknak a játékosoknak, akiket az orvos vagy a gyúró a gyepen lát el, legalább 60 másodpercre utána el kell hagyniuk a pályát. Kivételek ez alól a kapusok, illetve olyan sérülések alanyai, amelynél az ellenfél sárga vagy piros lapos büntetést kapott.

Szájukat eltakaró játékosok. Bármelyik játékos, aki az ellenfelével konfrontációs helyzetben eltakarja a száját, piros lapot kaphat.

A szögletek ellenőrizhetők. Ha a VAR meg tud győződni arról, hogy a szögletet helyesen ítélték meg, ezt gyorsan és a játék újraindítása előtt meg kell tenni. Ez nem vonatkozik a helytelenül ítélt kirúgásokra.

A második sárga lap felülvizsgálata lehetséges. A második figyelmeztetés miatt kiállított játékosok esetében a későbbi sárga lap felülvizsgálata lehetséges – de a VAR nem javasolhat második sárga lapot.