Érik a ropogós cseresznye – de mennyiért?

Idén ezer, de akár kétezer-ötszáz forintba is kerülhet egy kiló cseresznye a piacokon, amit a szakemberek azzal indokolnak, hogy a fagyás és az aszály miatt a termés fele teljesen megsemmisült, ezért nagyon kevés van – írja az Index.

A kereskedők jelentős drágulásra számítanak, akár pár héten belül is. Így a vásárlók vagy várnak, vagy az olcsóbb, úgynevezett „Szedd magad” akciókat keresik, így 700 forint körüli áron vehetnek egy kilogramm cseresznyét.

Egy termelő szerint a 990 forintos cseresznye „most olcsónak számít”, és „nyilván lesz majd drágább”.

Apáti Ferenc, a Fruitveb elnöke úgy fogalmazott, hogy „most látszik a szezonnyitó árakon is, hogy Nagybani piaci árak, illetve a fogyasztói árak is egy néhány tíz százalékkal alacsonyabbak, mint a tavalyi szezon hasonló időszakában”.