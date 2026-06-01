„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban, cikkünk frissül

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 óra tájban személyesen kereste fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejárt az államfőnek adott lemondási határidő. Az államfő vasárnap vasárnap már többedik ízben jelezte: nem tesz eleget a kérésnek, nem látja alkotmányos indokát a távozásának. Az ügyben a Fidesz és a KDNP is véleményt nyilvánított.

A miniszterelnök nem egyedül érkezett: a helyszínre elkísérte Görög Márta igazságügy-miniszter is.

Hétfőn reggel az ügyben Magyar Péter sajtótájékoztatót is hirdetett, amelynek elején megállapította, már csak 4-5 „fizetett propagandistát” sikerült a Várba vezényelni most.

Ezt követően azt magyarázta, miért szólítja fel lemondásra Sulyok Tamást: egy államfőnek ki kell állnia a nemzet egységéért, és megvédeni azt, aki védtelen.

Mint mondta, az államfői tekintély helyreállítására érkezett a Várba hétfő reggel, emlékeztetett, ő erre kapott felhatalmazást a választáson, nem árult zsákbamacskát

Szerinte Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt.

Jelezte, mostani megbeszélésükön is lemondásra szólította fel a hallgatás miatt.

„Egy köztársasági elnök feladata a gyermekek oldalára állni, különösen akkor, amikor a hatalom intézményei támadnak rájuk” – folytatta Magyar Péter.

Felidézte, a „poloskázás” alkalmával is csöndben volt az államfő, ugyanígy a „takarításkor”.

Pontonként kérdezte az esetekről Sulyok Tamást, aki válaszában elmondása szerint azt mondta, a poloskázás politikai véleménynyilvánítás, nem volt dolga akkor sem véleményt nyilvánítani. Nem volt akkor sem dolga, amikor a Szuverenitásvédelmi Hivatal fellépett magyar emberek ellen, a hatalom titkosszolgálati eszközökkel akarta felszalámizni a legnagyobb ellenzéki pártot, vagy amikor autóval hajtottak a Tisza Párt kampánypultjába.

Hosszan sorolta még, mikor kellett volna megszólalnia az elnöknek, példaként felhozva még a fenyegetést, ami „a választási kampány része” volt, pedig Magyar Péter szerint kötelesség lett volna felszólítania a kormányt, hogy fejezze be az uszítást; Sulyok Tamás szerint ez nem volt feladata. Az sem, hogy felszólaljon, amikor Orbán Viktor a tihanyi apátságban beszélt a magyar sírokon ugráló radikális elnökjelölt támogatásáról.

Magyar Péter hosszan sorolt még hasonló eseteket: Strompová Viktória leszlovákozását is köztük, de szerint a magyar köztársaság minden bábnál és tekintélynél, köztársasági elnöknél.

Módok Sulyok Tamás elmozdítására:

megfosztási eljárás (nem ezt választják)

alaptörvény-módosítás (nem személyre szabott törvényalkotással) – erre teszi le a voksát Magyar Péter.

Azt is elmagyarázta, miért jött vele Görög Márta miniszter: Sulyok Tamás legutóbb kérdezte tőle, melyik minisztert kell keresnie lemondás esetén.

Kérdések – válaszok

Az alaptörvény mely pontját módosítják?

Tervekről a Tisza-frakción belül folytatunk egyeztetést, azután teszünk bejelentést erről.

Uniós források: ki írja alá a törvényeket, amíg nem lesz elnök, ha így lesz?

A házelnök az államfő, amíg nincs köztársasági elnök.

Mennyi időt vesz igénybe a jogalkotás, mikorra távozhat Sulyok Tamás?

Nem személyre szabott jogalkotás jön. Sulyok Tamás „káderkeringő” révén került a pozíciójába, Polt Péter is így lett legfőbb ügyészből az AB elnöke. Körülbelül egy hónapot vesz igénybe a folyamat. Minden báb elmozdításáról szó lesz.

A többi közjogi méltósággal kapcsolatban mi a terv?

Egy közjogi aktussal kell helyreállítani a közjogi rendszer méltóságát.

Cikkünk frissül.