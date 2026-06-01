Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban, cikkünk frissül

A kormányfő szerint Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, egy hónapot vesz igénybe Sulyok Tamás elmozdítása, de igyekezni fognak. „Minden báb elmozdításáról szó lesz.” Tájékoztató a Várban, tartson velünk!

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 óra tájban személyesen kereste fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejárt az államfőnek adott lemondási határidő. Az államfő vasárnap vasárnap már többedik ízben jelezte: nem tesz eleget a kérésnek, nem látja alkotmányos indokát a távozásának. Az ügyben a Fidesz és a KDNP is véleményt nyilvánított.

A miniszterelnök nem egyedül érkezett: a helyszínre elkísérte Görög Márta igazságügy-miniszter is.

Hétfőn reggel az ügyben Magyar Péter sajtótájékoztatót is hirdetett, amelynek elején megállapította, már csak 4-5 „fizetett propagandistát” sikerült a Várba vezényelni most.

Ezt követően azt magyarázta, miért szólítja fel lemondásra Sulyok Tamást: egy államfőnek ki kell állnia a nemzet egységéért, és megvédeni azt, aki védtelen.

Mint mondta, az államfői tekintély helyreállítására érkezett a Várba hétfő reggel, emlékeztetett, ő erre kapott felhatalmazást a választáson, nem árult zsákbamacskát

Szerinte Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt.

Jelezte, mostani megbeszélésükön is lemondásra szólította fel a hallgatás miatt.

„Egy köztársasági elnök feladata a gyermekek oldalára állni, különösen akkor, amikor a hatalom intézményei támadnak rájuk” – folytatta Magyar Péter.

Felidézte, a „poloskázás” alkalmával is csöndben volt az államfő, ugyanígy a „takarításkor”.

Pontonként kérdezte az esetekről Sulyok Tamást, aki válaszában elmondása szerint azt mondta, a poloskázás politikai véleménynyilvánítás, nem volt dolga akkor sem véleményt nyilvánítani. Nem volt akkor sem dolga, amikor a Szuverenitásvédelmi Hivatal fellépett magyar emberek ellen, a hatalom titkosszolgálati eszközökkel akarta felszalámizni a legnagyobb ellenzéki pártot, vagy amikor autóval hajtottak a Tisza Párt kampánypultjába.

Hosszan sorolta még, mikor kellett volna megszólalnia az elnöknek, példaként felhozva még a fenyegetést, ami „a választási kampány része” volt, pedig Magyar Péter szerint kötelesség lett volna felszólítania a kormányt, hogy fejezze be az uszítást; Sulyok Tamás szerint ez nem volt feladata. Az sem, hogy felszólaljon, amikor Orbán Viktor a tihanyi apátságban beszélt a magyar sírokon ugráló radikális elnökjelölt támogatásáról.

Magyar Péter hosszan sorolt még hasonló eseteket: Strompová Viktória leszlovákozását is köztük, de szerint a magyar köztársaság minden bábnál és tekintélynél, köztársasági elnöknél.

Módok Sulyok Tamás elmozdítására:

  • megfosztási eljárás (nem ezt választják)
  • alaptörvény-módosítás (nem személyre szabott törvényalkotással) – erre teszi le a voksát Magyar Péter.

Azt is elmagyarázta, miért jött vele Görög Márta miniszter: Sulyok Tamás legutóbb kérdezte tőle, melyik minisztert kell keresnie lemondás esetén.

Kérdések – válaszok

Az alaptörvény mely pontját módosítják?

Tervekről a Tisza-frakción belül folytatunk egyeztetést, azután teszünk bejelentést erről.

Uniós források: ki írja alá a törvényeket, amíg nem lesz elnök, ha így lesz?

A házelnök az államfő, amíg nincs köztársasági elnök.

Mennyi időt vesz igénybe a jogalkotás, mikorra távozhat Sulyok Tamás?

Nem személyre szabott jogalkotás jön. Sulyok Tamás „káderkeringő” révén került a pozíciójába, Polt Péter is így lett legfőbb ügyészből az AB elnöke. Körülbelül egy hónapot vesz igénybe a folyamat. Minden báb elmozdításáról szó lesz.

A többi közjogi méltósággal kapcsolatban mi a terv?

Egy közjogi aktussal kell helyreállítani a közjogi rendszer méltóságát.

Cikkünk frissül.

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
