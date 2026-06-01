Egyre több üzlet polcain jelennek meg az „A2” jelöléssel ellátott tejtermékek. A csomagolások és reklámüzenetek alapján sok fogyasztóban alakulhat ki az a kép, hogy ezek a termékek egészségesebbek, különlegesebbek vagy könnyebben emészthetők a hagyományos tejnél – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Hozzáteszik: ugyanakkor sokan nem tudják pontosan, mit takar valójában az A2 megjelölés, és gyakran összekeverik a laktózmentességgel. Fontos hangsúlyozni, hogy az A2 tej és a laktózmentes tej két teljesen eltérő tulajdonságot jelöl.

Az „A2” megjelölés a tehéntej egyik fehérjéjére, a béta-kazeinre vonatkozik: a tehéntejben a béta-kazeinnek több genetikai változata fordulhat elő, ezek közül a legismertebbek az A1 és az A2 variánsok.

A hagyományos tehéntej gyakran A1 és A2 típusú béta-kazeint is tartalmaz, míg az úgynevezett A2 tej olyan tehenektől származik, amelyek genetikailag A2/A2 típusúak, vagyis tejükben jellemzően A2 típusú béta-kazein található. Ez nem génmódosítást jelent, hanem állományon belüli genetikai szelekciót és elkülönített tejgyűjtést.

A laktózmentes tej ezzel szemben nem a tejfehérjére, hanem a tejcukorra, vagyis a laktózra vonatkozik. Laktózintolerancia esetén a szervezet nem termel elegendő laktáz enzimet, ezért a tejcukor lebontása zavart szenvedhet, ami puffadást, hasi fájdalmat vagy hasmenést okozhat. A laktózmentes tejben a tejcukrot technológiai úton, laktáz enzim segítségével bontják le, ezért az ilyen termékek sok laktózérzékeny fogyasztó számára jobban tolerálhatók. Hatóságunk korábbi tájékoztatója is hangsúlyozza, hogy az ételallergia és az ételintolerancia eltérő mechanizmusú állapotok, ezért a pontos diagnózis és a dietetikai tanácsadás kiemelten fontos.

Mit érdemes megjegyezni?

A laktózmentes jelölés a tejcukorra utal.

Az A2 jelölés a tejfehérje egyik típusára utal.

A kettő nem helyettesíti egymást.

Az A2 tej önmagában nem tekinthető szükségszerűen laktózintoleranciában fogyasztható terméknek, amennyiben nem laktózmentes.

Ugyanakkor előfordulhat olyan termék, amely egyidejűleg A2 és laktózmentes tulajdonsággal is rendelkezik, így az mindkét jellemzőnek megfelel.

Az A2 tej körüli érdeklődés részben tudományos kutatásokból indult. Egyes vizsgálatok szerint az A1 típusú béta-kazein emésztése során nagyobb mennyiségben keletkezhet egy BCM-7 nevű peptid, amelyet bizonyos kutatások emésztőrendszeri diszkomforttal hoztak összefüggésbe. Emiatt merült fel az a feltételezés, hogy egyes fogyasztók könnyebben tolerálhatják az A2 típusú tejet. A tudományos eredmények azonban jelenleg nem egységesek. Nem bizonyított általánosan, hogy az A2 tej mindenki számára kedvezőbb vagy egészségesebb lenne a hagyományos tejnél. Egyes fogyasztóknál valóban enyhébb puffadás vagy hasi panasz jelentkezhet, másoknál azonban semmilyen különbség nem tapasztalható.

Dietetikai szempontból az A2 tej leginkább azoknál merülhet fel kipróbálható alternatívaként, akiknél nem igazolt tejfehérje-allergia, nem súlyos klinikai állapot, hanem inkább enyhébb, nem specifikus emésztési diszkomfort jelentkezik hagyományos tej fogyasztása után. Ilyen lehet például a puffadás, teltségérzet vagy enyhe hasi panasz.

Fontos azonban, hogy ezek a tünetek nem kizárólag az A1/A2 béta-kazeinhez köthetők, hanem számos más ok is állhat a háttérben.

A tejfehérje-allergia immunológiai eredetű állapot, amelyben a szervezet nem kizárólag az A1 béta-kazeinre reagálhat. Egy allergiás reakció akár súlyos is lehet, ezért szakmai szempontból kifejezetten megtévesztő lenne azt sugallni, hogy az A2 tej „biztonságos” alternatíva allergiások számára.

Laktózintolerancia esetén pedig az A2 jelölés önmagában nem elegendő információ. Ilyenkor azt kell ellenőrizni, hogy a termék laktózmentes-e. Ha egy A2 tej nem laktózmentes, akkor ugyanúgy tartalmazhat tejcukrot, és panaszt okozhat laktózérzékeny fogyasztóknál.

Fogyasztóvédelmi szempontból ezért különösen fontos, hogy az ilyen termékek jelölése és reklámozása pontos és közérthető legyen. Az Európai Unió jogszabályi előírásai szerint az élelmiszerekre vonatkozó egészséggel kapcsolatos állításoknak tudományosan megalapozottnak kell lenniük.

Olyan kijelentések, mint az A2 tej „mindenkinek jobban emészthető”, „egészségesebb” vagy „tejérzékenyeknek is ajánlott”, megtévesztőek lehetnek, ha azok nem kellően alátámasztottak.

A szakértők szerint a fogyasztók számára még egyértelműbb és közérthetőbb tájékoztatásra lenne szükség az A2 jelöléssel kapcsolatban. Sok vásárló ugyanis elsősorban arra keresi a választ, hogy az adott terméket panaszok nélkül fogyaszthatja-e, nem pedig a tejfehérjék összetételét szeretné megismerni. Fontos hangsúlyozni, hogy az A2 tej nem tekinthető univerzális egészségügyi megoldásnak vagy „mindenmentes” terméknek: egy speciális fehérje-összetételű tejről van szó, amely egyes fogyasztóknál kedvezőbb toleranciát mutathat, másoknál azonban nem feltétlenül jelent különbséget. Éppen ezért érdemes a jelölések valódi jelentését megismerni, és tudatos fogyasztói döntést hozni a vásárlás során – áll az NKFH közleményében.