Leváltották a Digitális Kormányzati Ügynökség vezérigazgatóját, már az utódja is megvan

Vezetőváltás történt a Digitális Kormányzati Ügynökségnél: az eddigi vezérigazgatót, Lenkei Mirtillt Kovács Miklós váltotta a poszton – írja a Telex.

Kovács Miklós a DKÜ gazdasági vezérigazgató-helyetteseként dolgozott eddig. A 2019-ben alapított ügynökség feladata a kormány alá tartozó vagy általa felügyelt, illetve állami szervek, intézmények, cégek, alapítványok informatikai beszerzéseinek koordinációja. Lenkei Mirtill tavaly nyár óta vezette a DKÜ-t, most azonban távozik.

Az új vezérigazgató, Kovács Miklós csütörtökön levelet írt a DKÜ munkatársainak, amelyen megerősítette a vezetőváltást és a cég előtt álló legfontosabb feladatokra is kitért. Kiemelte, hogy a szervezetnél jelenleg az Állami Számvevőszék két ellenőrzése is zajlik, emellett a közeljövőben átfogó tulajdonosi átvilágításokra is számítani kell.

Kovács Miklós hangsúlyozta: a vezetés és a tulajdonos közös célja a teljes átláthatóság, valamint a felelős gazdálkodás megerősítése. Ehhez a dolgozóktól is proaktív együttműködést és pontos adatszolgáltatást kért az ellenőrző hatóságok felé. Hozzátette, hogy mindennek a célja a társaság stabil és kiszámítható jövőjének megalapozása.

A közelmúltban más vezetőváltás is történt a kormányzati technológiai szektorban: a Digitális Állampolgárság Programot (DÁP) felügyelő Digitális Magyarország Ügynökség élén Both Andrást Néz Péter váltotta.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium a Telex megkeresésére megerősítette mindkét személycserét. „Az új kormányzati struktúra kialakításával és a stratégiai célok újrahangolásával összhangban zajlanak a személyi és szervezeti változások. A mostani döntések is ebbe a folyamatba illeszkednek. A működés folyamatossága valamennyi érintett szervezetnél biztosított, a kitűzött szakpolitikai és fejlesztési célokon a továbbiakban is változatlanul dolgozunk” – közölte a tárca.