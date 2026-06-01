Nyitókép: Stanislaw Pytel/Getty Images

Leváltották a Digitális Kormányzati Ügynökség vezérigazgatóját, már az utódja is megvan

A vezetés és a tulajdonos közös célja a teljes átláthatóság, valamint a felelős gazdálkodás megerősítése. Az új vezérigazgató közölte: az Állami Számvevőszék jelenleg két ellenőrzést végez náluk, továbbá átfogó tulajdonosi átvilágításokra is számítani kell a jövőben.

Vezetőváltás történt a Digitális Kormányzati Ügynökségnél: az eddigi vezérigazgatót, Lenkei Mirtillt Kovács Miklós váltotta a poszton – írja a Telex.

Kovács Miklós a DKÜ gazdasági vezérigazgató-helyetteseként dolgozott eddig. A 2019-ben alapított ügynökség feladata a kormány alá tartozó vagy általa felügyelt, illetve állami szervek, intézmények, cégek, alapítványok informatikai beszerzéseinek koordinációja. Lenkei Mirtill tavaly nyár óta vezette a DKÜ-t, most azonban távozik.

Az új vezérigazgató, Kovács Miklós csütörtökön levelet írt a DKÜ munkatársainak, amelyen megerősítette a vezetőváltást és a cég előtt álló legfontosabb feladatokra is kitért. Kiemelte, hogy a szervezetnél jelenleg az Állami Számvevőszék két ellenőrzése is zajlik, emellett a közeljövőben átfogó tulajdonosi átvilágításokra is számítani kell.

Kovács Miklós hangsúlyozta: a vezetés és a tulajdonos közös célja a teljes átláthatóság, valamint a felelős gazdálkodás megerősítése. Ehhez a dolgozóktól is proaktív együttműködést és pontos adatszolgáltatást kért az ellenőrző hatóságok felé. Hozzátette, hogy mindennek a célja a társaság stabil és kiszámítható jövőjének megalapozása.

A közelmúltban más vezetőváltás is történt a kormányzati technológiai szektorban: a Digitális Állampolgárság Programot (DÁP) felügyelő Digitális Magyarország Ügynökség élén Both Andrást Néz Péter váltotta.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium a Telex megkeresésére megerősítette mindkét személycserét. „Az új kormányzati struktúra kialakításával és a stratégiai célok újrahangolásával összhangban zajlanak a személyi és szervezeti változások. A mostani döntések is ebbe a folyamatba illeszkednek. A működés folyamatossága valamennyi érintett szervezetnél biztosított, a kitűzött szakpolitikai és fejlesztési célokon a továbbiakban is változatlanul dolgozunk” – közölte a tárca.

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét"
Magyar Péter szerint az emberek arról döntöttek, hogy hátat fordítanak annak a korszaknak, amikor az ellensúlyok és a fékek nem töltik be a szerepüket, méghozzá pártutasításra. Hosszan beszélt az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamás sorsáról is.
 

A köztársasági elnök többek között politikai zsákmányszerzésről írt.
 

Az Alteo tavaly vásárolta meg az Éltex Kft. hulladékkezelő céget, ám a tranzakció lezárása után kiderült, hogy a vállalatot hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés terheli. A 2024-est 856 millió forintos nyereséget követően a 2025-ös évben 832 milliós veszteség keletkezett, a cég saját tőkéje pedig 12,7 milliárdról 3 milliárd forint alá zuhant. Az Alteo szerint a könyvelési korrekciók nem jártak tényleges pénzmozgással, a kisbefektetők azonban a Telex értesülései szerint jogi lépéseket fontolgatnak.

A 40 éves kapus így Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mellett a futballtörténelem egyik első játékosa lett, aki már a hatodik világbajnokságára készülhet.

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

