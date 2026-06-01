„Hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét” – Magyar Péter felszólal napirend előtt, cikkünk frissül

Napirend előtt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt.

Magyar Péter közölte, néhány hét alatt elvégezték azt a munkát, amelyet elődje nem akart és nem tudott elvégezni, így 16,4 milliárd euró érkezik a magyar költségvetésbe:

2,2 milliárd euró ebből egyetemi és innovációs forrás

4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás (közlekedés, vasút, vízgazdálkodás)

helyreállítási alap: 10 milliárd euró.

„Hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét” – jelentette ki.

A megállapodás előtti éjszaka is sikerült még pénz kitárgyalnia egy szuverén ország vezetőjeként.

Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége, a választások óta viszont a Facebookon bujkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek, a kormányérdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlöletpropagandát óvodások átoperálásáról és egyebekről Magyar Péter szavai szerint.

A volt miniszterelnök szerinte sajtról és egérfogóról delirál, a Facebookon hazudozik, miközben letilt, akit csak gondol.

Leszögezte: a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.

Magyar Péter a vállalt feltételek között sorolta:

új vagyonnyilatkozati eljárás jön, nem lehet majd egy-egy kastélyt kifelejteni

szankciója lesz a vagyonnyilatkozati „tévedéseknek”, akár két évet is lehet kapni

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, amely 2021-ig visszamenőleg fog tudni vizsgálódni

az egyetemek a hallgatókat, a kutatókat és a közérdeket fogják szolgálni.

Keményen tárgyaltak, de nem okozott nehézséget a fenti vállalásokat tenni, a „propagandisták” számára elmondta, migrációs, Ukrajna-ügyi, gender- és egyéb kérdésekben nem kellett meghajolni.

Bejelentette, el lehet számolni majd pénz korábbi beruházásokra, ami mozgásteret biztosít a magyar költségvetésben is, közel 4 milliárd eurónyi ez a pénzmennyiség, és 1,5 milliárd forintot lehet fordítani az elektromos hálózat fejlesztésére.

