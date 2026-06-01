2026. június 1. hétfő Tünde
Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„Hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét” – Magyar Péter felszólal napirend előtt, cikkünk frissül

Infostart

A kormányfő parlamenti beszédével indult a parlament hétfői ülésnapja, témája az uniós pénzek hazahozatala volt. Cikkünk frissül, tartson velünk!

Napirend előtt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. A részletekről ITT írtunk korábban.

Magyar Péter közölte, néhány hét alatt elvégezték azt a munkát, amelyet elődje nem akart és nem tudott elvégezni, így 16,4 milliárd euró érkezik a magyar költségvetésbe:

  • 2,2 milliárd euró ebből egyetemi és innovációs forrás
  • 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás (közlekedés, vasút, vízgazdálkodás)
  • helyreállítási alap: 10 milliárd euró.

„Hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét” – jelentette ki.

A megállapodás előtti éjszaka is sikerült még pénz kitárgyalnia egy szuverén ország vezetőjeként.

Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége, a választások óta viszont a Facebookon bujkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek, a kormányérdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlöletpropagandát óvodások átoperálásáról és egyebekről Magyar Péter szavai szerint.

A volt miniszterelnök szerinte sajtról és egérfogóról delirál, a Facebookon hazudozik, miközben letilt, akit csak gondol.

Leszögezte: a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.

Magyar Péter a vállalt feltételek között sorolta:

  • új vagyonnyilatkozati eljárás jön, nem lehet majd egy-egy kastélyt kifelejteni
  • szankciója lesz a vagyonnyilatkozati „tévedéseknek”, akár két évet is lehet kapni
  • Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, amely 2021-ig visszamenőleg fog tudni vizsgálódni
  • az egyetemek a hallgatókat, a kutatókat és a közérdeket fogják szolgálni.

Keményen tárgyaltak, de nem okozott nehézséget a fenti vállalásokat tenni, a „propagandisták” számára elmondta, migrációs, Ukrajna-ügyi, gender- és egyéb kérdésekben nem kellett meghajolni.

Bejelentette, el lehet számolni majd pénz korábbi beruházásokra, ami mozgásteret biztosít a magyar költségvetésben is, közel 4 milliárd eurónyi ez a pénzmennyiség, és 1,5 milliárd forintot lehet fordítani az elektromos hálózat fejlesztésére.

Cikkünk frissül.

Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. A találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében a kormányfő jelezte: a kormány stratégiai partnerként tekint az MNB-re.
Többnyire pozitív hangulatban kezdődött a hét a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai tőzsde történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződik. Az amerikai-iráni konfliktusban nincs előrelépés, Donald Trump azt nyilatkozta, hogy neki nem sietős a megállapodás. Az olajár emelkedik is ma reggel, amiben az is szerepet játszik, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben.

