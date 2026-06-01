Medencébe fulladt állat miatt zárt be egy uszoda

A tatabányai Gyémánt Fürdő vasárnap este közölte vendégeivel, hogy időszakosan felfüggesztették az uszoda részleg működését, ugyanis egy kisebb állattetemet találtak a medencében – írja a Boldogulj Tatabányán oldal híradása nyomán az Index.

A helyi érdekeltségű oldal információi szerint amint reggel megtalálták a tetemet, azonnal eltávolították és speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Viszont később, amikor az ügyvezető tudomására jutott az eset, azonnal a medence lezárásáról döntött.

A vizsgálatok lezárásáig zárva marad az uszoda. Az újbóli megnyitásról csak az illetékes hatósággal való egyeztetést követően lehet szó. A cég ügyvezetője árulta el a portálnak, hogy egy vadmalac tetemét találták meg a vízben.

A lap hozzáteszi, vasárnap még vízilabdautánpótlás-mérkőzéseket tartottak, ugyanis a Tatabányai VSE a Gödöllő csapatát fogadta, amelynek edzője a háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely. „Kérdés, hogy az egyesület jelen lévő vezetőinek volt-e tudomása róla, hogy mi történt, és annak tudatában hagyták lejátszani a mérkőzést” – tette fel a kérdést a helyi portál.