Nyéki Balázs: nem a szívem csücske, ami a bajnoki döntőben történt, Máltán viszont csúcsvízilabda lesz

Ismét megvédte bajnoki címét a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, amely sorozatban ötödször, története során pedig 28. alkalommal lett aranyérmes. A zöld-fehérek 13–9-re, 20–12-re és végül 24–17-re nyertek a Honvéd elleni döntő három mérkőzésén.

A bajnokcsapat vezetőedzője, Nyéki Balázs az InfoRádióban büszkén mondta el, hogy zsinórban harmadik éve százszázalékos teljesítménnyel nyerték meg a bajnokságot, amit egyedülálló dolognak nevezett. Úgy véli, az idei döntőben „eléggé speciális vízilabdát játszó” csapat volt az ellenfelük, így a közönség szempontjából ezúttal nem volt annyira szép a játék. Az FTC edzője számára sem volt látványos és a legszebb ez a produktum, de hangsúlyozta, hogy nem kritikának szánja ezt a megjegyzését.

„Egyszerűen nem a szívem csücske ez a vízilabda. A Honvéd azt játszotta, amit neki kellett ebben a helyzetben.

Gratulálok a teljesítményükhöz, mert nagy teljesítmény, hogy három sorozat döntőjébe is bejutottak ebben a szezonban. Nekünk viszont magunkkal kell foglalkozni. A célunk az volt, hogy megnyerjük a bajnokságot, és ezzel egy lépést tegyünk afelé, hogy nagy önbizalommal menjünk Máltára, a Final Four helyszínére” – fogalmazott a szakember.

Nyéki Balázs szerint a legfontosabb, hogy a bajnoki cím megvan, de számára nehéz úgy értékelni a döntőt, hogy „nem feltétlenül azok a játékelemek domináltak a mérkőzéseken, amelyek a normál vízilabdát jellemzik”. Úgy véli, amit lehetett, kihoztak a bajnoki döntő meccseiből, így nem szép játékkal, de megnyerték a bajnokságot.

A bajnoki döntő utolsó meccsén 41 gól esett, ami akár egy kézilabda-mérkőzésen is elképzelhető lenne. Bár a Ferencváros végül hét góllal győzött, Nyéki Balázs önkritikusan elismerte, hogy nem most nyújtották a legjobb teljesítményt. A második és a harmadik meccsen is nagy különbséggel nyertek a Honvéd ellen, a játék ugyanakkor kevésbé volt látványos, de a szakember szerint nehéz szépen és jól játszani az ellenfél által játszott vízilabda ellen. Mint fogalmazott,

a Honvéd megpróbálta tönkretenni az ellenfél játékát, ami sokszor sikerült is nekik, ugyanakkor szerinte az ilyen gondolkodásmóddal, hozzáállással nagyon ritkán lehet eljutni a végső győzelemig, ami másfajta mentalitást igényel.

Ezzel kapcsolatban példaként megemlítette a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati, budapesti döntőjét, ahol szerinte az Arsenal „nem feltétlenül akart focizni”, végül nem is tudott nyerni a londoni klub. Természetesen láthattunk már arra is sok példát a sportban, hogy egy csapat nem szép játékkal is nyerhet, de Nyéki Balázs azt gondolja, a sportot az viszi előre, hogyha folyamatosan fejlődik és dinamikusabb, élvezhetőbb lesz, nem pedig az, ha tönkreteszik az ellenfél játékát.

Az FTC vezetőedzője saját csapatára áttérve emlékeztetett, hogy az előző szezon végén három világbajnok távozott tőlük, ami egyeseknek nagy érvágást jelentene, és sokat gyengülnének ezzel, a Ferencvárosnál viszont nem okozott gondot, sőt, még nagyobb lett a különbség a címvédő és a többi klub között az ob I-ben. Úgy véli, ezért mindenképpen dicséret illeti a csapatot, és különösen a fiatalokat, akik nagyon sokat dolgoztak és jól épültek be. A tapasztaltabb játékosok is elég jól alkalmazkodtak, megfelelő mentalitással vetették bele magukat a küzdelmekbe, és amikor kellett, átadták a tudásukat a fiataloknak. Mint fogalmazott, talán ez a harmónia tette még jobbá a csapatot.

Jön a csúcsvízilabda Máltán

Hamarosan jön a Bajnokok Ligája négyes döntője Máltán, ami nyilván döntőben befolyásolja majd, milyen lesz a szezonzárás. A ferencvárosi játékosok a következő két hétben azon lesznek, hogy megfelelően felkészüljenek az idény legfontosabb mérkőzéseire, és remélik, hogy a végén majd ők ünnepelhetnek. Nyéki Balázs szerint talán a 2024-es BL-aranyérem volt a legnagyobb érdem, mert az egyik legerősebb mezőnyben diadalmaskodott az FTC. Egy évvel később sikerült a címvédés a legrangosabb európai kupasorozatban, de akkor nem szerepelhetett a BL-ben a Pro Recco, és egy-két csapat meglepetésre jutott be a Final Fourba. Összességében azonban véleménye szerint ez semmit nem von le az érdemeikből.

A Bajnokok Ligája idei négyes döntőjében ismét komoly csatákra számít, ahol igazi csúcsvízilabda várható. Nyéki Balázs szerint

a világ négy legjobb csapata jutott be a Final Fourba, és ez még talán úgy is igaz, ha a válogatottakra is kiterjesztjük az összehasonlítást.

Az FTC mellett a Pro Recco, az Olympiakosz és a Barceloneta küzd majd a BL-trófeáért a jövő héten.

„Nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy megünnepeljük a sikert, mert ha nem ünnepeljük meg, az nem ad egy jó lezárást a bajnoki szezonnak, és akár rossz szájízt is okozhat, hogy valami nem úgy sikerült. Ezt meg kell ünnepelni. Most két nap pihenőt kapnak a játékosok, szerda délelőtt pedig elkezdünk dolgozni” – tekintett előre a szakember.

A következő napokban kevesebb lesz a fizikális edzés, inkább a robbanékonyság megőrzéséről fognak szólni a tréningek. Az FTC vezetőedzője bízik benne, hogy megtalálják azt a periodizációt, ami az elmúlt években jól működött. Három edzésnap után ismét kapnak két pihenőnapot a ferencvárosi játékosok, majd a célegyenesbe érnek. Nyéki Balázs kiemelte: a legjobb formát kell hozniuk a szezon végén. Először a BL-elődöntőben a Barceloneta ellen, ami „döntővel felérő mérkőzés lesz”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.