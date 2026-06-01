ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.11
usd:
305.23
bux:
133797.41
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vinícius Júnior, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Real Madrid-Bayern München visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2024. május 8-án.
Nyitókép: Mariscal

A Real Madrid nem gátolná meg Vinícius Júnior távozását

Infostart

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egyértelmű üzenetet küldött Vinicius Júnior jövőjével kapcsolatban. Úgy fogalmazott: a klub nem fog a játékos útjába állni, ha el akarja hagyni a Bernabéut.

A világbajnokságra készülő – vasárnap, az utolsó riói felkészülési mérkőzésen már az első percben gólt szerző – csatár jövőjét illetően elindultak a találgatások, mivel az új, hosszú távú szerződésről szóló tárgyalások megrekedtek a klubbal.

Az El Paisnak adott interjújában Florentino Pérez világossá tette, hogy a Real Madrid nem fog Vinicius Júnior útjába állni, ha a támadó úgy dönt, hogy máshol folytatja a pályafutását. Mivel a szerződéstárgyalások lelassultak, az elnök kijelentései újabb bizonytalanságot keltettek a legalább 150 millió euróra értékelt, még mindig csak 25 éves támadó jövőjével kapcsolatban.

A helyzetre reagálva Perez kijelentette: „Van idő a szerződéshosszabbításra. Szeretném, ha pályafutása végéig maradna. Tudják, ki nem kedveli őt? Azok, akik nem Real Madrid-szurkolók. De ha nem akar Madridban maradni, és mással akar aláírni, akkor szabadon megteheti. Nem fogom semmire sem kényszeríteni. A pénz nem lesz a legfontosabb tényező – soha nem is volt az.”

Vinícius Júnior aztjelezte, hogy „nem siet” az új szerződés megkötésével. A brazil válogatott játékos nemrégiben megjegyezte, hogy sok mindent kell megbeszélniük a klubbal, amivel gyakorlatilag a Real térfelére helyezte a labdát a fizetési elvárásait és a kereten belüli státuszát illetően.

Annak ellenére, hogy nem született azonnali döntés, a játékos és a vezetőség közötti kapcsolat továbbra is szívélyes. A Real Madrid mindig is sportbeli terveinek egyik pilléreként tekintett a 2018-ban a Flamengóból igazolt csodagyerekre, de az újabb nagy nevek érkezése megváltoztatta a belső pénzügyi hierarchiát, ami a két fél között lelassította a megegyezést.

Florentino Perez egyébként nem tartotta életszerűnek azokat a felvetéseket, hogy Vinicius és Kylian Mbappé nem fér meg együtt. A kritikusok szerint a két világklasszis között hatalmi harc folyik, sőt, akadnak, akik azt feltételezik, hogy Vinícius célja a francia világbajnok lejáratása az öltözőben.

„Ők ketten a világ két legjobb játékosa – mondta a Real Madrid elnöke. – Vinicius két Bajnokok Ligáját nyert nekünk. De nekünk sem szabad elveszítenünk az eszünket. Az a gondolat, hogy minden évben meg kell nyerni a Bajnokok Ligáját, ostobaság; senki más nem nyert hatot tíz év alatt.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A Real Madrid nem gátolná meg Vinícius Júnior távozását

real madrid

kylian mbappé

vinicius junior

florentino pérez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érik az afgánok hazaküldési rendszere Európából – de csak a bűnözőké

Érik az afgánok hazaküldési rendszere Európából – de csak a bűnözőké
Tálib tisztviselőket hívna Brüsszelbe az Európai Bizottság egy úgymond technikai szintű egyeztetésre. A hivatalos indoklás szerint a találkozó célja azoknak az afgán állampolgároknak a visszaküldése, akiket az uniós tagállamok biztonsági fenyegetésnek tartanak. A háttérről az InfoRádió Sayfo Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét kérdezte.
2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”

Videóban mutatta be az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét Magyar Péter

Magyar Péter találkozott Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

Országgyűlési átrendeződés a Tisza Pártnál

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott: eladhatják a népszerű pizzázót

Kiszivárgott: eladhatják a népszerű pizzázót

A Yum Brands a Reuters értesülései szerint kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pizza Hut eladásáról a LongRange Capital magántőke-befektetési társasággal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végleges a döntés, nyártól teljesen megváltozik a taxizás a fővárosban: ezt minden sofőrnek kötelező lesz meglépnie

Végleges a döntés, nyártól teljesen megváltozik a taxizás a fővárosban: ezt minden sofőrnek kötelező lesz meglépnie

Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 20:06
Nyéki Balázs: nem a szívem csücske, ami a bajnoki döntőben történt, Máltán viszont csúcsvízilabda lesz
2026. június 1. 17:50
Mindenben megállapodtak – így tér vissza Borbély Balázs a Ferencvároshoz
×
×