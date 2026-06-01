A Real Madrid nem gátolná meg Vinícius Júnior távozását

A világbajnokságra készülő – vasárnap, az utolsó riói felkészülési mérkőzésen már az első percben gólt szerző – csatár jövőjét illetően elindultak a találgatások, mivel az új, hosszú távú szerződésről szóló tárgyalások megrekedtek a klubbal.

Az El Paisnak adott interjújában Florentino Pérez világossá tette, hogy a Real Madrid nem fog Vinicius Júnior útjába állni, ha a támadó úgy dönt, hogy máshol folytatja a pályafutását. Mivel a szerződéstárgyalások lelassultak, az elnök kijelentései újabb bizonytalanságot keltettek a legalább 150 millió euróra értékelt, még mindig csak 25 éves támadó jövőjével kapcsolatban.

A helyzetre reagálva Perez kijelentette: „Van idő a szerződéshosszabbításra. Szeretném, ha pályafutása végéig maradna. Tudják, ki nem kedveli őt? Azok, akik nem Real Madrid-szurkolók. De ha nem akar Madridban maradni, és mással akar aláírni, akkor szabadon megteheti. Nem fogom semmire sem kényszeríteni. A pénz nem lesz a legfontosabb tényező – soha nem is volt az.”

Vinícius Júnior aztjelezte, hogy „nem siet” az új szerződés megkötésével. A brazil válogatott játékos nemrégiben megjegyezte, hogy sok mindent kell megbeszélniük a klubbal, amivel gyakorlatilag a Real térfelére helyezte a labdát a fizetési elvárásait és a kereten belüli státuszát illetően.

Annak ellenére, hogy nem született azonnali döntés, a játékos és a vezetőség közötti kapcsolat továbbra is szívélyes. A Real Madrid mindig is sportbeli terveinek egyik pilléreként tekintett a 2018-ban a Flamengóból igazolt csodagyerekre, de az újabb nagy nevek érkezése megváltoztatta a belső pénzügyi hierarchiát, ami a két fél között lelassította a megegyezést.

Florentino Perez egyébként nem tartotta életszerűnek azokat a felvetéseket, hogy Vinicius és Kylian Mbappé nem fér meg együtt. A kritikusok szerint a két világklasszis között hatalmi harc folyik, sőt, akadnak, akik azt feltételezik, hogy Vinícius célja a francia világbajnok lejáratása az öltözőben.

„Ők ketten a világ két legjobb játékosa – mondta a Real Madrid elnöke. – Vinicius két Bajnokok Ligáját nyert nekünk. De nekünk sem szabad elveszítenünk az eszünket. Az a gondolat, hogy minden évben meg kell nyerni a Bajnokok Ligáját, ostobaság; senki más nem nyert hatot tíz év alatt.”