2026. június 1. hétfő Tünde
Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 2. fordulójában játszott ETO FC - Újpest FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Mindenben megállapodtak – így tér vissza Borbély Balázs a Ferencvároshoz

Infostart / MTI

2022 után újra a fővárosi zöld-fehéreket erősíti Borbély Balázs, aki új korszakot nyithat az FTC-nél.

Előző klubja, az ETO FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek tizenhárom év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. A Győrnek fennállása során ez az ötödik aranyérme az élvonalban. Hétfőn Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Facebook-oldalán jelentette be és köszöntötte a futballcsapat új trénerét.

A fradi.hu-n olvasható közlemény emlékeztet rá, hogy Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott, edzette az U17-es és az U19-es, majd az NB III-as zöld-fehér együttest is.

„A Ferencváros vezetősége olyan szakembert keresett, aki modern futballt képvisel, képes fegyelmezett és agresszív játékot kialakítani, miközben hosszabb távon is stabil rendszert épít. Borbély filozófiája tökéletesen illeszkedik ebbe az elképzelésbe” – olvasható a honlapon.

„Nem titok, hogy most már pont 20 éve ismerjük egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, úgyhogy éppen ezért a felelősség is nagyon nagy, hogy jól csináljuk” – fogalmazott Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója. Hozzátette, a korábbi közös munka során már megismerték, mire képes edzőként Borbély Balázs, aki kiváló munkát végzett Győrben, ahol a csapatot és külön-külön a játékosokat is fejlesztette, az ETO pedig remek játékstílust képviselt.

„Úgy gondoljuk, ez most a megfelelő pillanat arra, hogy egy ilyen tehetséges edző vezesse a csapatunkat. Régóta néztük, és vártuk, hogy mikor jön el a hazatérés ideje, amikor újra a Ferencvároshoz tud csatlakozni, és a felnőtt csapatot vezetheti” – fogalmazott Hajnal Tamás.

A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. Megbízott trénerként 2023-ban Máté Csaba irányította a fővárosi zöld-fehéreket tíz mérkőzésen az orosz Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően.

Borbély Balázs az FTC-től május 23-án távozott Robbie Keane posztját vette át.

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

A norvég tengeri olaj- és gázipari dolgozók közel nyolc százaléka június 5-étől sztrájkba léphet, ha a héten nem sikerül megállapodásra jutni az állami közvetítéssel zajló bértárgyalásokon - írja a Reuters. Egyelőre még korai lenne megbecsülni a sztrájk lehetséges hatásait, de bármilyen kitermeléskiesés érzékenyen érintené a piacokat, különösen most, amikor az iráni háború miatt a közel-keleti kínálat is visszaesett.

Kevin Keegan, az angol labdarúgó-válogatott, valamint a Newcastle és a Manchester City korábbi menedzsere a hétvégén megerősítette, hogy negyedik stádiumú rákkal küzd.

Under pressure from the polls and Gulf allies, the White House is pushing for a deal but Iran wants concessions.

