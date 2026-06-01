Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett – közölte a párt vasárnap este az MTI-vel.

Azt írták, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján.

„A magyar alkotmányos rendben nem a magyarpéteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennélfogva semmiféle határidő nincs, és nem így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása Sulyok Tamás hivatalában újabb nyílt zsarolás” – írta Facebookon is megjelentetett közleményében a Fidesz.

Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője a Facebookon úgy fogalmazott, hogy egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás.

Magyar Péter ugyanekkor ezt posztolta:

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra mások mellett a köztársasági elnököt és május 31-ig szabott határidőt az érintetteknek a távozásra.

Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában jelentette be, hogy nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget és gyakorolja az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.

Magyar Péter a nap folyamán korábban már bejelentette, hogy hétfőn reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi, soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.