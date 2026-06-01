ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.08
usd:
304.01
bux:
0
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (j) fogadja Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetõje, leköszönõ Miniszterelnökséget vezetõ miniszter gratulációját eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

Infostart / MTI

A Fidesz „kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő” mellett, ezt közölte este Gulyás Gergely. Magyar Péter 8-kor a Sándor-palotához megy az igazságügy-miniszter társaságában.

A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett – közölte a párt vasárnap este az MTI-vel.

Azt írták, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján.

„A magyar alkotmányos rendben nem a magyarpéteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennélfogva semmiféle határidő nincs, és nem így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása Sulyok Tamás hivatalában újabb nyílt zsarolás” – írta Facebookon is megjelentetett közleményében a Fidesz.

Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője a Facebookon úgy fogalmazott, hogy egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás.

Magyar Péter ugyanekkor ezt posztolta:

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra mások mellett a köztársasági elnököt és május 31-ig szabott határidőt az érintetteknek a távozásra.

Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában jelentette be, hogy nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget és gyakorolja az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.

Magyar Péter a nap folyamán korábban már bejelentette, hogy hétfőn reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi, soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

gulyás gergely

sulyok tamás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között
A Fidesz „kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő” mellett, ezt közölte este Gulyás Gergely. Magyar Péter 8-kor a Sándor-palotához megy az igazságügy-miniszter társaságában.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő  elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja

Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja

Kovács Ákos Fehér Sólyom Bt.-jének árbevétele közel 8 százalékkal csökkent 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 06:36
KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának
2026. június 1. 06:00
Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra
×
×