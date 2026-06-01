Már nem olyan kedvelt a migránsok legkedveltebb célpontja

A hivatal szerint a nettó migráció Szíriából 67 százalékkal, Afganisztánból 41 százalékkal, Ukrajnából pedig 21 százalékkal mérséklődött.

Csökkent a Németországot elhagyók száma is, 1,25 millióra, ami 2 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A nettó migráció - azaz a kivándorlás és a bevándorlás egyenlege - 235 ezer fő volt, 45 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben.

Mérséklődött az uniós országokból Németországba költözők száma is.

A német állampolgárok 2025-ben elsősorban Svájcba, Ausztriába és Spanyolországba vándoroltak ki.

Németországon belül tavaly mintegy 996 ezer költözést regisztráltak a tartományok között. A belső migráció legnagyobb vesztese Berlin, legnagyobb nyertese pedig a főváros körzetével szomszédos Brandenburg volt: előbbi 12 ezer lakost veszített, utóbbi 9 ezerrel gyarapodott.