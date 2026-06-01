A német szövetségi parlament épülete, a berlini Reichstag az új összetételű német parlament alakuló ülése napján, 2025. március 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Már nem olyan kedvelt a migránsok legkedveltebb célpontja

Infostart / MTI

Jelentősen, mintegy 13 százalékkal csökkent a Németországba irányuló bevándorlás tavaly, miután a legfőbb származási országokból – Szíriából, Afganisztánból és Ukrajnából – a korábbinál lényegesen kevesebben érkeztek – közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn.

A hivatal szerint a nettó migráció Szíriából 67 százalékkal, Afganisztánból 41 százalékkal, Ukrajnából pedig 21 százalékkal mérséklődött.

Csökkent a Németországot elhagyók száma is, 1,25 millióra, ami 2 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A nettó migráció - azaz a kivándorlás és a bevándorlás egyenlege - 235 ezer fő volt, 45 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben.

Mérséklődött az uniós országokból Németországba költözők száma is.

A német állampolgárok 2025-ben elsősorban Svájcba, Ausztriába és Spanyolországba vándoroltak ki.

Németországon belül tavaly mintegy 996 ezer költözést regisztráltak a tartományok között. A belső migráció legnagyobb vesztese Berlin, legnagyobb nyertese pedig a főváros körzetével szomszédos Brandenburg volt: előbbi 12 ezer lakost veszített, utóbbi 9 ezerrel gyarapodott.

Érik az afgánok hazaküldési rendszere Európából – de csak a bűnözőké

Tálib tisztviselőket hívna Brüsszelbe az Európai Bizottság egy úgymond technikai szintű egyeztetésre. A hivatalos indoklás szerint a találkozó célja azoknak az afgán állampolgároknak a visszaküldése, akiket az uniós tagállamok biztonsági fenyegetésnek tartanak. A háttérről az InfoRádió Sayfo Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét kérdezte.
 

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
Bekeményített Irán, meglódult az olajár

Többnyire pozitív hangulatban kezdődött a hét a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai index történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződött egész nap, délután pedig az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények sem segítettek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben. Irán délután bejelentette, hogy a Libanon elleni támadások miatt leállítja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, a hírre megugrott az olajár, a tőzsdék pedig kissé lefordultak.

Végleges a döntés, nyártól teljesen megváltozik a taxizás a fővárosban: ezt minden sofőrnek kötelező lesz meglépnie

Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást.

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

2026. június 1. 20:54
Donald Trump bejelentést tett a tűzszünetről
2026. június 1. 19:54
Érik az afgánok hazaküldési rendszere Európából – de csak a bűnözőké
