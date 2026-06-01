2026. június 1. hétfő
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Egy olasz autóban négy szénné égett holttestet találtak

Infostart / MTI

Négy halottat találtak a dél-olaszországi Amendolara település egyik benzinkútjánál egy kiégett furgonban.

A szénné égett férfiak feltehetően pakisztáni migránsok voltak, és vélhetőleg bűncselekmény történt. Az áldozatok a közelben dolgozhattak mezőgazdasági idénymunkásként.

A régióban számos munkást foglalkoztatnak az ázsiai térségből a helyi mezőgazdaságban rendkívül alacsony bérért. Olaszországban rendszeresen éles bírálatok érik a munkakörülményeket, valamint a külföldi betakarítómunkásokkal való bánásmódot. Az eset háttere egyelőre teljesen tisztázatlan, a hatóságok minden irányba nyomoznak. Az ANSA olasz hírügynökség nyomozókra hivatkozva arról számolt be, hogy a munkások bűncselekmény áldozatává válhattak.

A holttesteket a tűzoltóság találta meg 13 óra körül, amikor riasztottak őket a lángoló autóhoz. Az első vizsgálatok szerint a tüzet robbanás előzhette meg.

Nem egyértelmű, hogy a férfiak tankolni vagy pihenni akartak-e a benzinkútnál, vagy már korábban meghaltak. A rendőrség a helyszínen lévő biztonsági kamerák felvételeiből reméli a választ ezekre a kérdésekre.

A 3000 lakosú Amendolara település Calabriához tartozik. A környéken a 'Ndrangheta maffiaszervezet különböző családjai aktívak. Már korábban is előfordult a térségben, hogy erőszakos bűncselekmények áldozatait elégették. A bűnszövetkezetet jól ismerők azonban rámutatnak, hogy a 'Ndrangheta ilyen esetekben a holttesteket eldugott helyeken égeti el, és nem egy forgalmas út melletti benzinkútnál.

Érik az afgánok hazaküldési rendszere Európából – de csak a bűnözőké

Tálib tisztviselőket hívna Brüsszelbe az Európai Bizottság egy úgymond technikai szintű egyeztetésre. A hivatalos indoklás szerint a találkozó célja azoknak az afgán állampolgároknak a visszaküldése, akiket az uniós tagállamok biztonsági fenyegetésnek tartanak. A háttérről az InfoRádió Sayfo Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét kérdezte.
2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

Magyar Péter ma reggel meglátogatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Sándor-palotában, majd az ezt követő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a kormány megkezdi a jogi lépéseket az államfő leváltásával kapcsolatban. A kormányfő szerint ez az Alaptörvény módosításán keresztül fog majd megtörténni, ezért nem veszélyezteti az uniós források felszabadítását. Török Gábor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a lépés jelentős hosszú távú kockázatot okozhat a Tisza és Magyar Péter számára. Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési minisztere szintén több bejelentést tett, a tárcavezető a budapesti közlekedéssel és a Karmelita kolostor látogatásával kapcsolatban is nyilatkozott. Délután ülésezik az Országgyűlés is, amelyben Magyar Péter miniszterelnök is felszólalást tett.

Végleg kitiltják a 16 év alattiakat a legnagyobb közösségi oldalakról: elképesztő szigorítás lépett életbe

A hatóságok megkezdték hétfőn annak a szabályozásnak a végrehajtását, amely megtiltja a 16 év alattiaknak, hogy saját fiókot hozzanak létre a közösségi médiában.

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

