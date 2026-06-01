Egy olasz autóban négy szénné égett holttestet találtak

A szénné égett férfiak feltehetően pakisztáni migránsok voltak, és vélhetőleg bűncselekmény történt. Az áldozatok a közelben dolgozhattak mezőgazdasági idénymunkásként.

A régióban számos munkást foglalkoztatnak az ázsiai térségből a helyi mezőgazdaságban rendkívül alacsony bérért. Olaszországban rendszeresen éles bírálatok érik a munkakörülményeket, valamint a külföldi betakarítómunkásokkal való bánásmódot. Az eset háttere egyelőre teljesen tisztázatlan, a hatóságok minden irányba nyomoznak. Az ANSA olasz hírügynökség nyomozókra hivatkozva arról számolt be, hogy a munkások bűncselekmény áldozatává válhattak.

A holttesteket a tűzoltóság találta meg 13 óra körül, amikor riasztottak őket a lángoló autóhoz. Az első vizsgálatok szerint a tüzet robbanás előzhette meg.

Nem egyértelmű, hogy a férfiak tankolni vagy pihenni akartak-e a benzinkútnál, vagy már korábban meghaltak. A rendőrség a helyszínen lévő biztonsági kamerák felvételeiből reméli a választ ezekre a kérdésekre.

A 3000 lakosú Amendolara település Calabriához tartozik. A környéken a 'Ndrangheta maffiaszervezet különböző családjai aktívak. Már korábban is előfordult a térségben, hogy erőszakos bűncselekmények áldozatait elégették. A bűnszövetkezetet jól ismerők azonban rámutatnak, hogy a 'Ndrangheta ilyen esetekben a holttesteket eldugott helyeken égeti el, és nem egy forgalmas út melletti benzinkútnál.