Füstöt árult, jól vették, de aztán lecsaptak a zsaruk

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői és a Cserhát Mélységi és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai május 27-én intézkedtek a 44 éves férfival szemben, aki aznap délelőtt hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet – írja beszámolójában a rendőrség.

A férfit kábítószer-kereskedelem miatt állították elő a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A bizonyítékok alapján a férfi 2025-ben több alkalommal értékesített füst néven ismert kábítószert a vármegye településein.

Az adatok szerint a gyanúsított több vevőjét hosszabb időn keresztül látta el. Az értékesítések Somoskőújfalu, Salgótarján, Endrefalva, Karancsság, Lucfalva, valamint más települések érintésével történtek, de egyes esetekben a kábítószer eljuttatásához közvetítőket is igénybe vett.

A nyomozók a 44 éves férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság a kényszerintézkedést elrendelte, így a gyanúsított szabadulását követően ismét rács mögé került.