Infostart.hu
2026. június 1. hétfő Tünde
BL-döntő Ukrajna Irán
Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Füstöt árult, jól vették, de aztán lecsaptak a zsaruk

Infostart

A férfi aznap délelőtt hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet, ám nem tartott számára sokáig a szabadság: még ugyanazon a napon újra rács mögé került kábítószer-kereskedelem miatt.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői és a Cserhát Mélységi és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai május 27-én intézkedtek a 44 éves férfival szemben, aki aznap délelőtt hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet – írja beszámolójában a rendőrség.

A férfit kábítószer-kereskedelem miatt állították elő a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A bizonyítékok alapján a férfi 2025-ben több alkalommal értékesített füst néven ismert kábítószert a vármegye településein.

Az adatok szerint a gyanúsított több vevőjét hosszabb időn keresztül látta el. Az értékesítések Somoskőújfalu, Salgótarján, Endrefalva, Karancsság, Lucfalva, valamint más települések érintésével történtek, de egyes esetekben a kábítószer eljuttatásához közvetítőket is igénybe vett.

A nyomozók a 44 éves férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság a kényszerintézkedést elrendelte, így a gyanúsított szabadulását követően ismét rács mögé került.

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Esés lett a vége a magyar tőzsdén

Kisebb eséssel fejezte be a napot a magyar tőzsde, a hazai blue chipek felemásan teljesítettek.

Te is váltott műszakban dolgozol? kiderült, óriási veszélyben van az egészséged

A váltott műszakos munka mérhető térfogatcsökkenést okoz az agyban,

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

