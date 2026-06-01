2026. június 1. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Jön az új kata, alaptörvényt módosítanak és itt a tűzszünet? – a nap legfontosabb hírei

Infostart

Módosítja a Tisza párt az alaptörvényt, hogy eltávolítsák az államfőt és több közjogi méltóságot, jövő évtől vezetné be a KATA új szabályait a kormány, Izrael Libanon elleni támadásai miatt Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a tárgyalásokat – a nap legfontosabb hírei.

Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet "az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak" – jelentette ki a miniszterelnök, miután az államfőnél járt. Magyar Péter közölte: ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza Párt módosítani fogja az alaptörvényt. Nemcsak az államfőt, de több közjogi méltóságot is érinthet a módosítás, amelyet a kormányfő Orbán-báboknak nevezett.

A köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepének alternatív értékelése, értelmezése nem képez alkotmányos indokot a lemondásához – írta közösségi oldalán az államfő, aki megerősítette, hogy nem mond le. Sulyok Tamás azután posztolt, hogy a Sándor-palotában fogadta a miniszterelnököt.

Köztársasági elnököt a hivatalából erőszakkal, zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani diktatúrákban szokás – írta a Fidesz a miniszterelnök tájékoztatója után. Az ellenzéki párt Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek, emberileg szánalmasnak és nevetségesnek nevezte.

Minden szempontból előnyösnek nevezte az uniós pénzek hazahozataláról az Európai Bizottsággal kötött megállapodást a miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter úgy fogalmazott, a tárgyalások során egy jottányit sem engedtek, se jogi, se pénzügyi területen. Hozzátette: a korrupció elleni fellépés, és a közpénzek átlátható felhasználása volt a feltétele annak, hogy az ország hozzáférjen a 16,6 milliárd euróhoz, mintegy 6 ezer milliárd forinthoz.

Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlennek nevezte a kiszámítható gazdasági környezetet és a forint stabilitásának megőrzését a miniszterelnök, amikor a Nemzeti Bank elnökével egyeztetett. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytatott Varga Mihállyal.

Jövő évtől vezetné be a KATA új szabályait a kormány – erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az Országgyűlésben hangsúlyozta: érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgy, hogy a munkáltatók ne használhassák a KATÁ-t a munkaviszony kiváltására. Hozzátette: arra is megoldást akarnak találni, hogy a katás vállalkozók se maradjanak nyugdíj nélkül.

A Tisza átadja a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság vezetését a Mi Hazánknak, Toroczkai László vezetheti a testületet – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az Országgyűlésben a Mi Hazánk elnökének vádjára válaszolt.

A Nemzeti Választási Bizottság jelöli ki soron következő ülésén a román nemzetiségi szószólót. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke azt mondta, a közgyűlés úgy határozott, hogy senkit sem jelölnek az előzőleg megszavazott, háttéralkuk által született listáról.

A Tisza Párt több mint 3,2 milliárd forintos bevétellel zárta a 2025-ös évet – közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A párt szerint működésüket több mint százezer magánszemély adománya segítette, és több százezren vettek részt önkéntesként vagy szakértőként a munkában.

Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László. A testület ifj. Lomnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum - Civil összefogás Közhasznú Alapítvány korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé.

Csaknem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus+ program korlátozásának feloldásával - közölte a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet üdvözölte az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026/2027-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljeskörűen részt vehetnek a programban, és újranyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is.

Lemondott a felvidéki magyar pártban betöltött minden tisztségéről Őry Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke. Úgy indokolt: a pártban nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások, amiről az őszi helyhatósági választások előtt a Nagyszombat megyében tartott jelöltállítás is tanúskodik.

Szerbiában a kormány egy hónappal, július 2-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolajszármazékok kivitelének ideiglenes tilalmát. A döntést az indokolta, hogy a globális események továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj- és üzemanyagellátásra, miközben a kínálat is szűkebb a nemzetközi piacokon.

Izrael Libanon elleni támadásai miatt Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat - jelentette az iráni hírügynökség. Követelik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítását a Gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonását a megszállt libanoni területekről. Az amerikai elnök bejelentette, Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet.

Csütörtökön lezárják a Romániát Bulgáriával összekötő legnagyobb forgalmú Duna-hidat javítási munkálatok miatt. A 2200 méter hosszúságú 1954-ben épült Barátság híd Bulgáriához tartozó részén 2024 júliusban kezdődtek meg a javítási munkálatok, amelyek időtartamát a szófiai hatóságok két évre becsülték.

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Többnyire pozitív hangulatban kezdődött a hét a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai index történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződött egész nap, délután pedig az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények sem segítettek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben. Irán délután bejelentette, hogy a Libanon elleni támadások miatt leállítja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, a hírre megugrott az olajár, a tőzsdék pedig kissé lefordultak. Amerikában a kezdeti bizonytalanságot követően felfelé vették az irányt a tőzsdék, ismét új történelmi csúcsok születtek a vezető indexeknél.

A meteorológusok szerdára országos riasztást adtak ki, a nappali csúcshőmérséklet pedig mindössze 17-20 fok körül alakul majd.

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

