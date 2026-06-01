Ilyen „NAV-ellenőröknek” nem szabad hinni – pórul jártak, akik megtették

Május 26-án délután két, magát NAV nyomozónak kiadó férfi jelent meg egy szolnoki családi háznál, ahol „házkutatás” címén egyikük átkutatta az ingatlant, majd gáz-riasztó fegyvert, illetve arany ékszereket vettek magukhoz. A sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, ennek hangot is adtak, végül a két férfi csaknem 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A károsultak bejelentését követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók kétrendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

