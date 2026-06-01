2026. június 1. hétfő Tünde
Gravírozott arany jegygyűrűk és egy aranylánc egy fa tálcán
Nyitókép: Pixabay

Ilyen „NAV-ellenőröknek” nem szabad hinni – pórul jártak, akik megtették

Infostart

Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek károsítottak meg két szolnoki nőt.

Május 26-án délután két, magát NAV nyomozónak kiadó férfi jelent meg egy szolnoki családi háznál, ahol „házkutatás” címén egyikük átkutatta az ingatlant, majd gáz-riasztó fegyvert, illetve arany ékszereket vettek magukhoz. A sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, ennek hangot is adtak, végül a két férfi csaknem 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A károsultak bejelentését követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók kétrendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

(A nyitókép illusztráció.)

Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak

A Homokhátság hivatalosan már félsivatag, ezen javítani még lehet, de visszafordítani már nem – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese. Jelenleg az aszály egyik pozitív hozadékát használják a kiszáradó területek vízhiányának megszüntetésére.
Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Megszületett a döntés: elzárja a csapokat Oroszország

Oroszország november végéig betiltotta a repülőgép-üzemanyag exportját. A lépés célja a Bloomberg értesülései szerint a belföldi ellátási zavarok elkerülése, miután Ukrajna egyre intenzívebben támadja az orosz finomítókat.

Hatalmas fordulat jöhet a magyar bankokban: az euró bevezetése hozhatja el a nevetségesen olcsó hiteleket?

A várható gazdaságpolitikai lépések és az euró esetleges bevezetése miatt jelentős kamatcsökkenés körvonalazódik a magyar hitelpiacon.

Bowen: Trump needs this war to end but Iran is not backing down

Under pressure from the polls and Gulf allies, the White House is pushing for a deal but Iran wants concessions.

