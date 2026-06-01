Nem dönti tovább a Premier League rekordját James Milner

Bejelentette visszavonulását James Milner, aki az angol labdarúgó Premier League történetében a legtöbb mérkőzésen lépett pályára.

A 40 éves középpályás 24 szezont játszott a világ egyik legerősebb bajnokságában, a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle United, a Manchester City, a Liverpool és a Brighton csapataiban szerepelt. Utóbbi gárda színeiben játszotta 658. meccsét a Premier League-ben, amivel Gareth Barry rekordját adta át a múltnak.

A 61-szeres angol válogatott játékos a Manchester Cityvel kétszer, a Liverpoollal egyszer hódította el a bajnoki címét, utóbbi csapattal a Bajnokok Ligájában is a csúcsra ért.