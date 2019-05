Itt az évtizedes háztartási rejtély megoldása: ide kell dobni az italos kartondobozokat

A hullámkarton akár huszonötször is újrafelhasználható és biocsomagolásnak számít, mert búzakeményítővel ragasztják össze benne a papírrétegeket. Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban elmondta az Európai Unióban a hullámkarton visszagyűjtése rekordot döntött az elmúlt években.

"Az EU 28 országában a hullámkarton-csomagolóanyagok újrahasznosítási aránya elérte a 85,8 százalékot, ez a valaha mért legnagyobb arány. Sajnos Magyarországon nem ennyire szépek a számok,

az ágazatban dolgozó szakemberek körülbelül 50 százalékra teszik."

Az utóbbi évben az italos karton szelektív visszagyűjtése is lendületet kapott Magyarországon, idén a 23 százalékos újrahasznosítási rátát is elérheti, de még így is jóval elmarad a hullámkarton újrahasznosításától. Ennek okait Baka Éva, az Italos Karton Egyesülés elnöke világította meg az InfoRádióban.

"Több komponensből áll: 60-70 százalékban papírból, van benne egy kicsi műanyag és egy pici alumínium. És akkor ott állnak az emberek a gyűjtőedény előtt tanácstalanul, hogy hová is dobják. Ebből kifolyólag a szemétben landol, tehát a legrosszabb helyen.

Vidéken mindenhol a sárga gyűjtőedényekbe vagy abba, ahová a műanyag kerül, oda kell bedobni ezeket, míg Budapesten a papírral együtt gyűjtik, vagyis a kék edényben."

A legjobban teljesítő visszagyűjtött anyag tehát a hullámpapír, ezt 78 százalékkal a a fém és 74 százalékkal az üveg követi az Európai Unióban. A sereghajtó a műanyag ennek csak 42 százalékát hasznosítják újra. A szelektív gyűjtés területén a tagállamok rangsorában Magyarország nem szerepel előkelő helyen – tette hozzá Miklós Zsolt.

"Magyarországon az általános újrahasznosítási ráta 35 százalék. Ez nem áll előkelő helyen, ugyanis az Európai Bizottság kitűzött egy célt, hogy 2020-ra 50 százalékos arányt el kell érniük a tagországoknak.

2021-től az Európai Uniónak, így Magyarországnak is fel kell készülnie az eldobható műanyag nélküli világra: tiltólistára kerül majd többek között a műanyagból készült szívószál, vattapálcika, tányér, evőeszköz és a kávékeverő is.

Nyitókép: Pixabay.com