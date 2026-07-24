Ágyba vitte a középiskolás lányt a házibuliban, majd titokban levideózta

A vádirat szerint a bűnügy vádlottja, egy férfi 2025 májusában Százhalombattán a testvére házibulijában szórakozott. A partin a testvére középiskolás osztálytársai, fiúk és lányok voltak a vendégek. A férfi az este folyamán alkoholt fogyasztott, és összeismerkedett egy lánnyal, a bűnügy kiskorú sértettjével.

A vádlott a kiskorú sértettel az éjjel szexuális aktust létesített, melyről rövid videófelvételt készített a lány tudta nélkül.

A férfi később több embernek is dicsekedett tettével, és a pornográf felvételt meg is mutatta nekik.

Az Érdi Járási Ügyészség a büntetett előéletű férfit minősített gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.