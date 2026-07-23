ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.65
usd:
320.71
bux:
144176.03
2026. július 23. csütörtök Lenke
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
telefonálás vezetékes telefon
Nyitókép: Pixabay

„Halló, bombát rejtettem el a buszpályaudvaron és a polgármesteri hivatalban” – emlék csupán

Infostart / MTI

A megalapozott gyanú szerint egy szolnoki férfi július 17-én este felhívta a vármegyei rendőr-főkapitányság hírközpontját.

Őrizetbe vettek a szolnoki rendőrök egy 36 éves helyi férfit, aki a város buszpályaudvarán és a polgármesteri hivatalában elhelyezett bombát jelentett be telefonon - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán közleményben az MTI-vel.

A megalapozott gyanú szerint egy szolnoki férfi július 17-én este felhívta a vármegyei rendőr-főkapitányság hírközpontját azt állítva, hogy bomba van a szolnoki autóbusz-pályaudvaron, valamint a polgármesteri hivatalban – tájékoztattak.

A bejelentés alapján a rendőrök kiürítették a két helyszínt, ami több mint száz embert érintett. Bombakutatók vizsgálták át a területeket, azonban sehol sem találtak robbanószerkezetet.

A nyomozók a telefonhívás alapján rövid időn belül azonosították a bejelentőt és elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi ezután önként jelentkezett a Szolnoki Rendőrkapitányságon, ahol gyanúsítottként hallgatták ki közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt – közölték. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – tették hozzá.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a valótlan bombafenyegetések jelentős erőket vonnak el a valódi rendőri feladatoktól, indokolatlan riadalmat keltenek és komoly jogi következményekkel járnak – szerepel a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    „Halló, bombát rejtettem el a buszpályaudvaron és a polgármesteri hivatalban” – emlék csupán

rendőr

szolnok

bomba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter

Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter
Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban, és lényegesen alacsonyabb, mint az Orbán-kormány elmúlt négy évében átlagosan voltak – hangsúlyozta a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette: több tényező miatt emelkedik a nagykereskedelmi ár, és sokáig nem lesz tartható, hogy a kutakon ne legyen áremelkedés, de ha kell, a gazdasági miniszter beavatkozik majd.
 

Magyar Péter: a következő államfő nem a politika világából fog érkezni

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

VIDEÓ
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
100 dollár felett az olajár, beindult a vérengzés a Wall Streeten

100 dollár felett az olajár, beindult a vérengzés a Wall Streeten

Az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a vállalati gyorsjelentések határozzák meg a hangulatot a tőzsdéken, az olaj- és gáz árak ma újra emelkednek, a Brent jegyzése pedig már a 100 dolláros hordónkénti szintet is átlépte, ennek következtében jelentősen elromlott a hangulat a részvénypiacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évek óta szenvedő részvény lesz 2026 sikersztorija? Egy most felfutó iparág húzhatja fel az árfolyamot

Évek óta szenvedő részvény lesz 2026 sikersztorija? Egy most felfutó iparág húzhatja fel az árfolyamot

A világ egyik legnagyobb cukorgyártója lehet a következő időszak egyik érdekes befektetési sztorija.

BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices hit $100 for the first time since May

Oil prices hit $100 for the first time since May

The price of Brent crude rose more than 5% on Thursday as the war in the Middle East continues to escalate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 10:04
Mehet a börtönbe a drogkereskedő néni
2026. július 22. 21:40
Nyolc hónapig tartottak bezárva és kínoztak egy nőt Tiszafüreden
×
×