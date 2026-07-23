„Halló, bombát rejtettem el a buszpályaudvaron és a polgármesteri hivatalban” – emlék csupán

Őrizetbe vettek a szolnoki rendőrök egy 36 éves helyi férfit, aki a város buszpályaudvarán és a polgármesteri hivatalában elhelyezett bombát jelentett be telefonon - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán közleményben az MTI-vel.

A megalapozott gyanú szerint egy szolnoki férfi július 17-én este felhívta a vármegyei rendőr-főkapitányság hírközpontját azt állítva, hogy bomba van a szolnoki autóbusz-pályaudvaron, valamint a polgármesteri hivatalban – tájékoztattak.

A bejelentés alapján a rendőrök kiürítették a két helyszínt, ami több mint száz embert érintett. Bombakutatók vizsgálták át a területeket, azonban sehol sem találtak robbanószerkezetet.

A nyomozók a telefonhívás alapján rövid időn belül azonosították a bejelentőt és elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi ezután önként jelentkezett a Szolnoki Rendőrkapitányságon, ahol gyanúsítottként hallgatták ki közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt – közölték. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – tették hozzá.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a valótlan bombafenyegetések jelentős erőket vonnak el a valódi rendőri feladatoktól, indokolatlan riadalmat keltenek és komoly jogi következményekkel járnak – szerepel a közleményben.