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Nyitókép: Pixabay

Hétfőn az Országgyűlés új alkotmánybírót választhat – a nap hírei

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Hétfőn az Országgyűlés ülésén új alkotmánybírót választhatnak a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése után, kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, a rendőrség lelőtte a berlini Pride-on elkövetett terrortámadás elkövetőjét – a nap legfontosabb hírei.

A Mi Hazánk Mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A Tisza-frakció szombaton jelentette be, hogy Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját jelöli Hende Csaba mandátumának megszűnése után a posztra. A Fidesz nem állít jelöltet, mert az ellenzéki párt álláspontja szerint egy illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Hétfőn az Országgyűlés ülésén az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja meg a parlament.

Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az agrár forgóeszköz hitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogramban 70 százalékos kamattámogatás vehető igénybe.

2030-ig 200-230 milliárd forintból korszerűsíthetik a Hatvan és Füzesabony közötti vasúti szakaszt – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta: a fejlesztés eredményeként a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, ami csökkentheti a menetidőt és javíthatja a menetrend pontosságát.

Ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester, aki üdvözölte a Planetárium felújításának tervét is. Karácsony Gergely kiemelte: a Planetárium és a Népliget megújítása egymással összefüggő városfejlesztési feladat. A főváros tervei között szerepel a zöldfelületek megújítása, a park megközelíthetőségének javítása és a rekreációs lehetőségek bővítése.

A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete - hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fehéregyházán, a felújított Petőfi-emlékhely avatóünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tarr Zoltán a támogatáspolitikát érintve úgy vélte, hogy az előző évek anyaországi támogatásait meg fogják vizsgálni és visszaélések esetén jogi intézkedéseket tesznek. A miniszter szerint a Fidesz felelhasználta a határon túli magyarokat arra, hogy ideológiai és politikai befolyását kiterjessze, ezért bocsánatot kért minden egyes megtévesztett határon túl élő magyartól.

A rendőrség lelőtte a berlini Pride-on elkövetett terrortámadás elkövetőjét - erősítette meg a szenátus belügyi hivatala. A rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal. A férfi szúró fegyverrel támadt a rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadásban egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan.

Montenegró vízumkötelezettséget vezet be november 1-jétől az orosz, a fehérorosz, a kínai, a török és a szaúd-arábiai állampolgároknak az unió vízumpolitikájához igazodva. A vízumpolitika harmonizálása az Európai Unió egyik követelménye ahhoz, hogy le tudják zárni a csatlakozási tárgyalásokon a 24. fejezetet. A montenegrói reformprogram szerint az ország a jövő év végéig teljes mértékben összehangolja vízumrendszerét az uniós szabályokkal.

Franciaország délnyugati részén a helyzet továbbra is nagyon kedvezőtlen a negyedik napja tomboló erdőtüzek miatt. Gironde megyében már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert ki kellett telepíteni - ismertette a francia belügyminiszter. A feltámadt szél és a tűz erősödése miatt öt újabb települést kellett evakuálni az éjszaka folyamán, ami 55 ezer embert érintett, így összesen már 220 ezer nyaralónak és turistának kellett elhagynia Gironde megyét. A tűz vasárnap alig 15 kilométerre volt Bordeaux városától, de a város evakuálását nem tervezik.

Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomáciának az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit. Erről Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-képviseletének vezetője számolt be a CBS News televíziónak. A Trump-adminisztráció képviselője elmondta, hogy Iránnal jelenleg is több szinten zajlanak egyeztetések az iráni atomprogram jövőjéről, valamint a Hormuzi-szoros biztonságának garantálásáról. A tárgyalási folyamatban Omán nyújt segítséget.

Személyesen vesz az ENSZ-közgyűlés őszi ülésszakán New Yorkban az izraeli miniszterelnök, annak ellenére, hogy a város polgármestere is a letartóztatását szorgalmazta. Benjámin Netanjahu a Fox News-nak adott interjúban erősítette meg szándékát a szeptemberi utazásraés reagáltNew York polgármesterének vádjaira. Zohran Mamdani a héten több nyilatkozatban bírálta az izraeli miniszterelnök palesztinok elleni tetteit és emlékeztetett, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli politikus ellen.

Visszatért a Földre három űrhajós a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről, ahol nyolc hónapot töltöttek el. Két orosz és egy amerikai űrhajósssal a fedélzetén a Szojuz űrhajó sikeresen Földet ért a kazah sztyeppében. A NASA szerint a 241 napos küldetés során a Földet 3856 alkalommal kerülték meg a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő űrállomáson és így több mint 160 millió kilométert tettek meg.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőn az Országgyűlés új alkotmánybírót választhat – a nap hírei

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Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére, a parlament pedig már hétfőn megválaszthatja a testület új tagját. Három településen tartottak ma időközi önkormányzati választást: Bárdudvarnokon és Bakócán polgármestert és képviselőket választottak, Békéscsabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaztak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, ezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. Megújul a Népliget és a Planetárium. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel vasárnap.

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