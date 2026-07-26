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Tüntetők Venezuela zászlaját lengetik egy demonstráción.
Nyitókép: Pexels

Mi belépünk, ők kilépnek – mert „nem engednek az imperialistáknak”

Infostart / MTI

Venezuela „visszavonhatatlanul” úgy döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és erről hivatalosan is értesítette az ENSZ-t – közölte Félix Plasencia venezuelai külügyminiszter.

A caracasi kormány azzal indokolta döntését, hogy az ICC „földrajzilag elfogult”, és aránytalan mértékben veszi célba a Globális Dél országait, különösen Afrikában és Latin-Amerikában – írta az X-en a külügyminiszter.

Legutóbb Burkina Faso, Mali és Niger nyújtotta be hivatalosan a kilépési kérelmét a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A három száheli ország úgy vélte, az ICC „az imperializmus kezében lévő neokolonialista elnyomó eszköz”.

A 2002-ben alapított ICC feladata a világban elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása, ha ezt az érintett országok nem hajlandók vagy nem képesek megtenni. A szervezetnek jelenleg 125 tagja van, de nincs közöttük az Egyesült Államok, Oroszország, Izrael, Kína és Mianmar.

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Kezdőlap    Külföld    Mi belépünk, ők kilépnek – mert „nem engednek az imperialistáknak”

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