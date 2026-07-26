Mi belépünk, ők kilépnek – mert „nem engednek az imperialistáknak”

A caracasi kormány azzal indokolta döntését, hogy az ICC „földrajzilag elfogult”, és aránytalan mértékben veszi célba a Globális Dél országait, különösen Afrikában és Latin-Amerikában – írta az X-en a külügyminiszter.

Legutóbb Burkina Faso, Mali és Niger nyújtotta be hivatalosan a kilépési kérelmét a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A három száheli ország úgy vélte, az ICC „az imperializmus kezében lévő neokolonialista elnyomó eszköz”.

A 2002-ben alapított ICC feladata a világban elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása, ha ezt az érintett országok nem hajlandók vagy nem képesek megtenni. A szervezetnek jelenleg 125 tagja van, de nincs közöttük az Egyesült Államok, Oroszország, Izrael, Kína és Mianmar.