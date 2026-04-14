Elkapták a zsinagóga fosztogatóját

A korábbi, ugyancsak vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt különös visszaesőnek minősülő 55 éves férfi január 16-án egy, a főváros VII. kerületében található zsinagógában a tóraolvasó emelvényen található ezüst adománytábla több részét letörte és a nemesfémet, hímzett imaleplekkel együtt ellopta; az okozott kár meghaladja a 15 millió forintot.

Az imaleplek az ügy másik gyanúsítottjához kerültek, aki az egyiket a Klauzál téri piacon értékesítette. A fővárosi nyomozók azonosították a két terheltet és a tolvajt jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, társát pedig

orgazda jellegű pénzmosás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a jelentős értékű lopással gyanúsított, többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfi letartóztatására, amelyet a nyomozási bíró el is rendelt egy hónapra; a kényszerintézkedés célja, hogy a gyanúsított ne szökhessen el és ne követhessen el újabb bűncselekmény.