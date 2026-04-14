2026. április 14. kedd Tibor
Nyitókép: Mikael Vaisanen/Getty Images

Elkapták a zsinagóga fosztogatóját

Infostart / MTI

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján letartóztatta a bíróság azt a többszörösen büntetett előéletű férfit, aki ezúttal egy zsinagógából lopott ezüstöt és hímzett imalepleket - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A korábbi, ugyancsak vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt különös visszaesőnek minősülő 55 éves férfi január 16-án egy, a főváros VII. kerületében található zsinagógában a tóraolvasó emelvényen található ezüst adománytábla több részét letörte és a nemesfémet, hímzett imaleplekkel együtt ellopta; az okozott kár meghaladja a 15 millió forintot.

Az imaleplek az ügy másik gyanúsítottjához kerültek, aki az egyiket a Klauzál téri piacon értékesítette. A fővárosi nyomozók azonosították a két terheltet és a tolvajt jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, társát pedig

orgazda jellegű pénzmosás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a jelentős értékű lopással gyanúsított, többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfi letartóztatására, amelyet a nyomozási bíró el is rendelt egy hónapra; a kényszerintézkedés célja, hogy a gyanúsított ne szökhessen el és ne követhessen el újabb bűncselekmény.

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Három kulcsfontosságú törvény kerülhet a süllyesztőbe Donald Trump miatt

Három kulcsfontosságú törvény kerülhet a süllyesztőbe Donald Trump miatt

Rá sem fogsz ismerni: sokmilliós fejlesztéssel dobják fel a Balaton egyik legmenőbb strandját

Rá sem fogsz ismerni: sokmilliós fejlesztéssel dobják fel a Balaton egyik legmenőbb strandját

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

