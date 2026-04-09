Az ajtóba verte a gyerekorvos fejét a kiborult nagymama

Első fokon két év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Járásbíróság egy nőre, aki egy gyermekorvost és egy ápolót bántalmazott egy pécsi klinikán 2024 őszén – közölte szerdán a Pécsi Törvényszék.

A közlemény szerint a vádlott nő azt hitte, hogy a 2024 szeptemberében született unokáján anélkül végeztek el orvosi beavatkozást, hogy a gyermek törvényes képviselője erre engedélyt adott volna.

A nő október 2-án az esti órákban jelent meg a pécsi klinika egyik osztályán, majd az ügyeletes gyermekorvost trágár módon szidalmazta, emelt hangon kérte számon amiatt, amiért az ott gyógykezelt unokája halántéki vénájába branült vezettek.

A nő a szidalmazás közben az orvost nyakánál fogva ragadta meg, majd fejét az orvosi szoba ajtajába verte.

Az eset során az orvos segítségére sietett az ügyeletes szakápoló, ennek köszönhetően a doktornő az orvosi szobába tudott menekülni, hogy rendőri segítséget kérjen, mire a vádlott az ápolónőt ragadta torkon és az ő torkára szorított rá. A vádlottat végül egy harmadik dolgozó, egy másik ügyeletes szakápoló nő fékezte meg.

A nőt mintegy húsz perccel az orvost ért támadást követően, a gyermekorvos bejelentése alapján vonták rendőri intézkedés alá.

A bíróság közleménye szerint a vádlott unokájának vénájába azért vezettek branült, mert felmerült annak gyanúja, hogy az édesanyja révén herpes simplex vírussal fertőződhetett, és a branül a gyermek folyamatos gyógyszerrel való ellátását könnyítette meg.

A gyermekorvos az őt ért bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a nyakán és hajas fejbőrén zúzódások keletkeztek, míg az ápolót horzsolások érték.

A Pécsi Járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és két rendbeli könnyű testi sértés miatt – halmazati büntetésül – két év börtönre ítélte.

A vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés, az ügyész pedig a büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.