2026. április 9. csütörtök
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Az ajtóba verte a gyerekorvos fejét a kiborult nagymama

Infostart / MTI

A nő azt hitte, anélkül végeztek unokáján orvosi beavatkozást, hogy arra engedélyt kértek volna, ezért az orvost és az ápolót is bántalmazta. Ügyében most hozott első fokú ítéletet a bíróság.

Első fokon két év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Járásbíróság egy nőre, aki egy gyermekorvost és egy ápolót bántalmazott egy pécsi klinikán 2024 őszén – közölte szerdán a Pécsi Törvényszék.

A közlemény szerint a vádlott nő azt hitte, hogy a 2024 szeptemberében született unokáján anélkül végeztek el orvosi beavatkozást, hogy a gyermek törvényes képviselője erre engedélyt adott volna.

A nő október 2-án az esti órákban jelent meg a pécsi klinika egyik osztályán, majd az ügyeletes gyermekorvost trágár módon szidalmazta, emelt hangon kérte számon amiatt, amiért az ott gyógykezelt unokája halántéki vénájába branült vezettek.

A nő a szidalmazás közben az orvost nyakánál fogva ragadta meg, majd fejét az orvosi szoba ajtajába verte.

Az eset során az orvos segítségére sietett az ügyeletes szakápoló, ennek köszönhetően a doktornő az orvosi szobába tudott menekülni, hogy rendőri segítséget kérjen, mire a vádlott az ápolónőt ragadta torkon és az ő torkára szorított rá. A vádlottat végül egy harmadik dolgozó, egy másik ügyeletes szakápoló nő fékezte meg.

A nőt mintegy húsz perccel az orvost ért támadást követően, a gyermekorvos bejelentése alapján vonták rendőri intézkedés alá.

A bíróság közleménye szerint a vádlott unokájának vénájába azért vezettek branült, mert felmerült annak gyanúja, hogy az édesanyja révén herpes simplex vírussal fertőződhetett, és a branül a gyermek folyamatos gyógyszerrel való ellátását könnyítette meg.

A gyermekorvos az őt ért bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a nyakán és hajas fejbőrén zúzódások keletkeztek, míg az ápolót horzsolások érték.

A Pécsi Járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és két rendbeli könnyű testi sértés miatt – halmazati büntetésül – két év börtönre ítélte.

A vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés, az ügyész pedig a büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt 3 nappal
„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta"; Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a vasárnapi országgyűlési választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába, hogy beszámoljon a hétközi kormányülés friss döntéseiről.
 

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt mondta az InfoRádióban Csizmazia Gábor Amerika-szakértő.
 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

