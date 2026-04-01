Befejeződött a nyomozás a budapesti diszkógyilkosság ügyében

A rendőrök lezárták az eljárást az ellen a férfi ellen, aki szóváltást követően egy másik férfi halálát okozta egy V. kerületi szórakozóhelyen – közölte szerdai közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az eljárás azért indult, mert még 2025. november 29-én késő este egy V. kerületi szórakozóhelyen olyan súlyosan bántalmaztak egy 25 éves férfit, hogy a kórházba szállítását követően meghalt.

A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót, majd kihallgatása után őrizetbe vették; a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 28 éves férfit, aki részben beismerte tettét, a bíróság elrendelte letartóztatását.

Az emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozásban most fejezték be a szükséges eljárási cselekményeket, az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.