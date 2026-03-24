Hamis jegyeket árult a magyar válogatott mérkőzésére

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szembeni, aki labdarúgó-válogatott mérkőzésre szóló jegyekkel csapta be a sértetteket – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vád lényege szerint a férfi egy internetes közösségi felületen a 2024. év nyarán megtartott Németország-Magyarország labdarúgó-válogatott mérkőzésre szóló jegyeket kínált eladásra a sértetteknek. A vádlott a két sértettnek két-két darab jegyet adott el Győrben, esetenként százezer forint összegért. A sértettek részére az elektronikus jegyek letöltése érdekében megadta a saját email címének, valamint az UEFA applikációjának a jelszavát. A jelszó azonban nem működött a férfi pedig elérhetetlenné vált.

A vádlott által okozott kár nem térült meg. Az ügyészség a férfit két rendbeli csalás bűntettével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.