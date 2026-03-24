Nikitscher Tamás (b) és Szoboszlai Dominik (j) a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Magyarország - Törökország visszavágó mérkőzés után a budapesti Puskás Arénában 2025. március 23-án. A magyar válogatott 3-0-ra kikapott, így a török csapat 6-1-es összesítéssel megnyerte a Nemzetek Ligája élvonalbeli tagságáért rendezett párharcot.
Hamis jegyeket árult a magyar válogatott mérkőzésére

A vádlott még a két évvel ezelőtti magyar-német találkozóra árult jegyeket az interneten, ám áldozatai a vételár kifizetése után már nem tudták letölteni e-jegyeiket.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szembeni, aki labdarúgó-válogatott mérkőzésre szóló jegyekkel csapta be a sértetteket – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vád lényege szerint a férfi egy internetes közösségi felületen a 2024. év nyarán megtartott Németország-Magyarország labdarúgó-válogatott mérkőzésre szóló jegyeket kínált eladásra a sértetteknek. A vádlott a két sértettnek két-két darab jegyet adott el Győrben, esetenként százezer forint összegért. A sértettek részére az elektronikus jegyek letöltése érdekében megadta a saját email címének, valamint az UEFA applikációjának a jelszavát. A jelszó azonban nem működött a férfi pedig elérhetetlenné vált.

A vádlott által okozott kár nem térült meg. Az ügyészség a férfit két rendbeli csalás bűntettével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság a vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Ennyi volt a felpattanás a magyar tőzsdén

Hétfőn Donald Trump 5 napos határidejének hatására nagy és gyors fordulatot láthattunk a piacokon. A jó hangulat Ázsiában is kitartott, Európában azonban a pluszos nyitás után látványosan elfogyott a lendület. Gazdasági események szempontjából az iráni események mellett idehaza az MNB kamatdöntésére ajánlott figyelni. Globálisan a beszerzésimenedzser-indexek kerülnek fókuszba, délután pedig az amerikai negyedik negyedéves termelékenységi adatok második becslését és a Richmond Fed indexét figyelik a befektetők.

Újabb észvesztő szerződés az NFL-ben: négy év alatt 120 millió dollárt kaszál a sztárelkapó, ilyen még nem volt

A futballista a hírek szerint egy négyéves, 168,6 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá, amelyből 120 millió dollár garantált.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100

Strikes between Iran and Israel have continued overnight, with pictures showing damage to buildings and cars in Tel Aviv.

