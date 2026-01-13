Rettenetes csecsemőgyilkosság-sorozat körvonalazódik Oroszországban

Meghalt kilenc újszülött az év eleje óta egy szülőotthonban, amely a kemerovói régió Novokuznyeck nevű városában található, az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés címén büntetőeljárást indított kedden az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

Ilja Szeregyuk, a régió kormányzója felfüggesztette tisztségéből Vitalij Heraskovot, az 1. szülészeti kórház főorvosát, és az egészségügyi intézmény működését átmenetileg leállították. A szülészeten világra jött négy csecsemőt megfigyelés alatt tartanak az intenzív osztályon.

A Kuznyeck-medence egészségügyi minisztériuma közölte, hogy december 1-je és január 11-e között 234 szülést vezettek le a szóban forgó szülészeten; és 17 csecsemő rendkívül súlyos állapotban született meg.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) szakértőket küldött Novokuznyeckbe, hogy járványügyi és egyéb laboratóriumi vizsgálatokat végezzenek el a szülészeten. Mihail Murasho orosz egészségügyi miniszter Moszkvából és Szentpétervárról delegált orvosokat a kemerovói régióba, hogy „ellenőrizzék a szülészeti ellátás működését". A régió összes szülészetét és városi kórházát megvizsgálják a kilenc újszülött halála miatt.

Jelena Perminova, az orosz parlamenti felsőház szociálpolitikai bizottságának elnöke, a közösségi médiában megjelent véleményekre hivatkozva közölte, hogy a novokuznyecki 1. szülészeti kórház személyzetére korábban számos panasz érkezett. Valentyina Matvijenko házelnök „állami tragédiának" nevezte a történteket.