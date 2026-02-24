ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.01
usd:
321.47
bux:
125696.92
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest látképe alkonyatkor: Duna, hidak, esti fények.
Nyitókép: Pixabay

Megtalálták Egressy Mátyást – de miért csak most?

Infostart

A titok nyitja az évszak. Egy volt vízirendőr elmondta, ha nyáron lett volna a tragédia, Ercsiig kutattak volna a Dunán.

Szombaton megtalálták a január közepén a budapesti belvárosból eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét a Dunában, 3 kilométerrel a Rákóczi hídtól délre, ott, ahol a rendőrök keresték, vagyis jól számították ki, hogy ha a fiú a Dunába esett – egy hajó térfigyelő kamerájának felvételei erre utaltak –, merre vihette a víz és meddig.

Adódik viszont a Blikk által körüljárt kérdés, hogy miért nem adta vissza eddig a folyó a testet; a folyó sodrása és a hideg víz hetekig lent tartotta maradványait a víztömegben.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is bejárják a Duna Lánchíd alatti szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt. Mint Csomor Balázs egykori vízirendőr a lapnak elmondta, a hideg vízben egy holttest sokkal tovább marad lent, de amint jöttek a fagymentes napok, már volt esélye annak, hogy a holttestet kiadja a Duna. Kisebb folyók esetén lehetne arra esély, hogy motorcsónakokkal hozzák úgy mozgásba a vizet, hogy kiadjon akár egy holttestet is, de ekkora víztömegnél csak a várakozás marad.

Hogy hol lehetnek Egressy Mátyás maradványai, annak kiszámításához tudni kellett, hogy a téli Duna sokkal lassabb, a mélyben szinte mozdulatlan a víz, így az is számítható volt, körülbelül mikor és hol kerülhet pont a szörnyűség végére. Kegyeleti okokból a rendőrség arról nem beszél, milyen állapotban találtak a testre.

Azt pedig igazságügyi szakértői vizsgálat még 5 hét sodródás után is ki tudja mutatni egy holttestből, hogy a halálban szerepet játszhatott-e alkoholos vagy kábítószeres befolyás. Idegenkezűség már most biztos, hogy nem.

Csomor Balázs a lapnak még azt is elmondta, hogy ha nyáron lett volna ugyanez a baleset, Ercsiig kutattak volna, mivel akkor a folyó gyorsabb. Hidegben a bomlási-gázfelszabadulási folyamatok is lassabbak.

Kezdőlap    Belföld    Megtalálták Egressy Mátyást – de miért csak most?

duna

holttest

egressy mátyás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Súlyos futballbotrány Argentínában

Súlyos futballbotrány Argentínában

Az argentin labdarúgó-bajnokságban elhalasztják a március 5. és 8. között tervezett mérkőzéseket a dél-amerikai ország sportági szövetsége (AFA) ellen felhozott adócsalási vádak miatt – jelentette be az AFA.
VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

24 óra alatt 380 ukrán drónt lőtt le a légtérben az orosz légvédelem – jelenti a News.ru.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége

Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége

Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 10:13
Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot
2026. február 24. 09:03
Egressy Mátyás halála – kulcskérdésekre érkezhet válasz még ennyi idő után is
×
×