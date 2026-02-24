ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2025. április 6-án. Vucic bejelentette, hogy Djuro Macut endokrinológust kérte fel kormányalakításra. Milos Vucevic miniszterelnök január 28-án nyújtotta be a lemondását, a parlament pedig március 19-én vette azt tudomásul. A szerb alkotmány értelmében 30 napon belül új kormányt kell alakítani, ellenkező esetben előrehozott választásokat kell kiírni.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

A szerb elnök életére törhetett két ember, léptek a hatóságok

Infostart / MTI

Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Aleksandar Vucic szerb elnök és családja ellen.

A szerb belügyminisztérium azt közölte, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D.R.-t és a 43 éves M.R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát.

A nyomozás adatai szerint a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát. A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb államfő, valamint felesége és gyermekei ellen.

A vizsgálat eredménye alapján a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek.

