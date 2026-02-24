ARÉNA - PODCASTOK
A különleges erők Donbasz zászlóaljának képén ukrán katonák egy ukrán mérnökök és önkéntesek által Grad típusúból átalakított Partizan rakéta-sorozatvetővel készülnek lőni az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó fronton 2024. július 17-én. A kisteherautó platójára erősített Partizanhoz a Grad BM-21 rakétáit használják.
Nyitókép: MTI/EPA/A különleges erők Donbasz zászlóalja

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett: négy év sem volt elég ahhoz, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna egy kényszerbékébe belemenjen. A háborús győzelem vagy vereség jelképe szerinte Donbasz sorsa lehet, aminek elvesztése komoly változásokat indíthat meg mindkét fél esetében.

Négy évvel ezelőtt, egy csütörtöki napon indított Oroszország teljes körű inváziót Ukrajna ellen. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett: ha csak a frontvonalat nézzük, nagyon lassan közeledik célja megvalósításához Oroszország. Ukrajna 25 közigazgatási régiójából 9-ben van valamilyen területrész, amelyben orosz fennhatóság érvényesül, ezek közül a Krím 100 százalékosan orosz kézen van, Luhanszk megye is majdnem (99,6 százalék), Donyeck megye javarészt (78 százalék), Zaporizzsjéban, Harkiv és Szumi megyében is van orosz megszállás.

A front emberi léptékkel nézve naponta nagyot, 6-7 négyzetkilométert halad előre Ukrajnában, de a háború szemszögéből nézve az elemző szerint ez kevés, ráadásul Ukrajna időszakosan ellencsapásokat is végrehajt, lassítva az orosz előrenyomulást.

Ezzel az „előrenyomulási dinamikával” szerinte Oroszországnak másfél-két év kell, hogy befejezze a háborút.

Nem hatott a frontvonalra viszont szerinte Svédország és Finnország NATO-csatlakozása, csak egy európai-orosz összecsapásnak nőtt az esélye.

Olekszij Anton úgy látja, alapvetően Ukrajnában és Oroszországban is számít a háború társadalmi támogatottsága, de rámutatott arra is, hogy az orosz politikai rendszerben az elnök hatásköre a háború, és bár ugyanígy van Ukrajnában is, a harcok támogatottsága hol nagyobb, hol kisebb.

Időközben a háború mindkét ország társadalmát átalakította, százezerszám vannak halottak, sérültek, utóbbiakat az utcán is látják az emberek, és a hírekben is egész nap találkozni a háborúval. Emellett sokan kivándorolnak, elhagyják a lakhelyüket, a frontvonalak kiürültek, Kelet-Ukrajna megyéi pedig vagy lakhatatlanná váltak, vagy egyre nehezebb körülmények között lehet ott élni, de már másutt is Ukrajnában a folyamatos bombázások, áramkimaradások miatt.

Mindenkit feszít a kérdés, hogy mikor lesz ennek vége. Olekszij Anton szerint sem Ukrajna, sem Oroszország nem szeretne kényszerbékét kötni, ahhoz ugyanis engedményeket kellene tenni.

„A fő pont Donbasz hovatartozása, a többi kérdés kevésbé fontos. Vannak olyan értesülések, hogy más kérdésekben voltak szóbeli megállapodások, viszont nem ezek döntik el a megállapodás menetét, hanem a fő kérdés, és amíg ezek az országok azt gondolják, hogy jobban állnak a harctéren, nem is fogják értelmét látni annak, hogy engedjenek” – nyomatékosította az elemző. Amíg tehát Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin ukrán, illetve orosz elnökök nem döntenek úgy, hogy a háborút befejezik, annak nem is lesz vége, sem békével, sem tűzszünettel.

Donbaszra kitérve Olekszij Anton elmondta még, hogy a háború csak részben tekinthető területi háborúnak, külpolitikai-egzisztenciális tétje is van: ez az a terület, amely jelképezi azt, hogy lehet-e hátrálni vagy sem. Aki Donbaszt birtokolja, fel tudja mutatni azt, hogy az ő hadserege erősebb és nem hátrál.

„Ukrajna esetében is fontos kérdés ez. Ha az ukrán társadalom meglátja, hogy a hadsereg gyakorlatilag harc nélkül hátrálni fog, ennek politikai következményei is lehetnek Ukrajnában. Ugyanígy Oroszországban is, ha Vlagyimir Putyin nem tudja elérni a célját, vagyis a háborúnak úgy lett vége, hogy a célokat nem érték el, annak is lehetnének társadalmi és politikai következményei” – részletezte Olekszij Anton.

