Négyszáz éves hajó roncsai bukkantak elő a vízből, a régészek versenyt futottak az idővel

Látványos és idővel folytatott verseny zajlott az elmúlt napokban Anglia déli partjánál, miután régészek a dagállyal küzdöttek, hogy megmentsenek egy 17. századi hajóroncsot egy népszerű nudista strandról, a dorseti Studland Beachen – írja a Daily Mail híradása nyomán az Index.

A szakemberek úgy vélik, a maradványok nagy valószínűséggel a The Fame of Hoorn nevű holland kereskedelmi hajóhoz tartoznak, amely 1631-ben futott zátonyra, miközben a Poole Harbour kikötőjéhez közeledett.

A roncsra még januárban bukkantak rá, miután a Chandra nevű vihar elsodorta azt a homokréteget, amely csaknem négy évszázadon át borította.

Az újabb viharok viszont a maradványok végső megsemmisülésével fenyegettek, ezért sürgős beavatkozásra volt szükség.

Csütörtökön a Bournemouth University tengeri régészei a National Trust ifjúsági csoportjával – helyi diákok bevonásával – közösen láttak munkához. A csapat a reggeli apály idején, 10 órakor kezdte meg a többtonnányi homok eltávolítását, hogy a gerendákat még a dagály visszatérése előtt óvatosan kiemelhessék és szétszerelhessék.

A most előkerült darabok csak egy része a korábban már felfedezett hajóroncsnak, ami azonban az idők során szétesett és a darabok elsodródtak.

A The Fame of Hoorn 1628-ban épült Hollandiában. Mintegy 40 méter hosszú, 10 méter széles és 15 méter magas lehetett, és legalább 26 ágyút hordozott. Ezek egyrészt a kalózok elleni védekezést szolgálták – mivel a hajó a Karib-térségből szállított sót –, másrészt szükség esetén alkalmi hadihajóként is bevethető volt.

A feljegyzések szerint a 45 fős legénység 1631-ben, egy vihar után hagyta el a zátonyra futott hajót a Hook Sands homokpadnál. A matrózok épségben partot értek, a hajót azonban valószínűleg később kifosztották a kincsvadászok.

A végső bizonyítékot a dendrokronológiai vizsgálat adhatja meg, ugyanis a kutatók az évgyűrűk elemzésével meg tudják határozni, mikor vágták ki a hajó építéséhez használt fákat. Ha a kor és a faanyag eredete megegyezik a korábban azonosított Swash Channel Wreck elemeivel, az szinte bizonyossá teheti, hogy ugyanahhoz a hajóhoz tartoznak

Hefin Meara tengeri régész szerint a Swash Channel roncs az angol partok mentén hivatalosan védett 57 hajóroncs egyike a Protection of Wrecks Act 1973 alapján. Az 1700 előtti, pontosan datált hajómaradványok rendkívül ritkák, ezért a mostani lelet különösen jelentős.

A mentésről rövid videós összefoglalót is közzétettek: