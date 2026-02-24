Egymillió dollárt kap Budapest – mutatjuk, mire fogja költeni

Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be, hogy Budapest bekerült a Bloomberg Philanthropies 2025-2026-os Mayors Challenge győztesei közé. A verseny célja a helyi önkormányzatok innovációjának ösztönzése és a közszolgáltatások fejlesztése – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

„Budapesten az élelmiszerárak hat év alatt 81 százalékkal emelkedtek, ami az uniós országok között a legmagasabb növekedés, így a közétkeztetésben egyre nehezebb megfizethető, egészséges és változatos menüt biztosítani, ezzel párhuzamosan évente akár 135 ezer tonna friss zöldség és gyümölcs marad eladatlan a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő piacokon. Ez a gyakorlat környezeti és társadalmi szempontból is fenntarthatatlan, hiszen egyrészről értékes erőforrásokat pazarlunk el, másrészről rászoruló társadalmi csoportok nem jutnak hozzá egészséges és tápláló élelmiszerekhez. A Bloomberg Philanthropies 2025-2026-os Mayors Challenge támogatásával lehetőségünk nyílik arra, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre” – mondta a közlemény szerint Karácsony Gergely.

A 24 díjazott város 20 országot képvisel, a nyertesek között olyan városok szerepelnek, mint Barcelona, Belfast, Fokváros, Fez, Fukuoka, Gent, Lafayette, Medellín, Rio de Janeiro, Toronto, Turku és Visakhapatnam – tették hozzá.

A következő hónapokban Budapest hozzákezdhet a két év alatt megvalósuló programhoz: az el nem adott, de fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas zöldségeket és gyümölcsöket félig kész vagy kész termékekké dolgozzák fel az üzemben.

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában közel húsz idősek otthona és számos egyéb szociális intézmény üzemel, az iskolai közétkeztetési feladatokat ellátó Étkeztetési Szolgáltató Gazdálkodó Szervezet (ÉSZGSZ) pedig közel száz konyhán keresztül több mint 16 ezer diákot és majd 2000 felnőttet lát el akár napi háromszori étkezéssel, több mint 1,7 millió adagnyi ételt felszolgálva.

A Mayors Challenge már több mint tíz éve támogatja a városi innovációt. Az eddigi öt forduló 38 városnak adott forrást és szakmai hátteret lakosságot célzó megoldások megvalósításához, amelyek közül számos program mára 337 városban, 100 millió lakos számára hozott mérhető életminőségbeli javulást – áll a közleményben.