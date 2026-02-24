ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.58
usd:
322.36
bux:
126012.33
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Egymillió dollárt kap Budapest – mutatjuk, mire fogja költeni

Infostart

Budapest egymillió dollárt, valamint operatív támogatást kap egy új városi élelmiszer-elosztási modell, a Fővárosi Feldolgozóközpont megvalósítására, amely a fővárosi piacokon keletkező, el nem adott, de fogyasztásra és hasznosításra alkalmas zöldségeket és gyümölcsöket dolgozza fel.

Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be, hogy Budapest bekerült a Bloomberg Philanthropies 2025-2026-os Mayors Challenge győztesei közé. A verseny célja a helyi önkormányzatok innovációjának ösztönzése és a közszolgáltatások fejlesztése – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

„Budapesten az élelmiszerárak hat év alatt 81 százalékkal emelkedtek, ami az uniós országok között a legmagasabb növekedés, így a közétkeztetésben egyre nehezebb megfizethető, egészséges és változatos menüt biztosítani, ezzel párhuzamosan évente akár 135 ezer tonna friss zöldség és gyümölcs marad eladatlan a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő piacokon. Ez a gyakorlat környezeti és társadalmi szempontból is fenntarthatatlan, hiszen egyrészről értékes erőforrásokat pazarlunk el, másrészről rászoruló társadalmi csoportok nem jutnak hozzá egészséges és tápláló élelmiszerekhez. A Bloomberg Philanthropies 2025-2026-os Mayors Challenge támogatásával lehetőségünk nyílik arra, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre” – mondta a közlemény szerint Karácsony Gergely.

A 24 díjazott város 20 országot képvisel, a nyertesek között olyan városok szerepelnek, mint Barcelona, Belfast, Fokváros, Fez, Fukuoka, Gent, Lafayette, Medellín, Rio de Janeiro, Toronto, Turku és Visakhapatnam – tették hozzá.

A következő hónapokban Budapest hozzákezdhet a két év alatt megvalósuló programhoz: az el nem adott, de fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas zöldségeket és gyümölcsöket félig kész vagy kész termékekké dolgozzák fel az üzemben.

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában közel húsz idősek otthona és számos egyéb szociális intézmény üzemel, az iskolai közétkeztetési feladatokat ellátó Étkeztetési Szolgáltató Gazdálkodó Szervezet (ÉSZGSZ) pedig közel száz konyhán keresztül több mint 16 ezer diákot és majd 2000 felnőttet lát el akár napi háromszori étkezéssel, több mint 1,7 millió adagnyi ételt felszolgálva.

A Mayors Challenge már több mint tíz éve támogatja a városi innovációt. Az eddigi öt forduló 38 városnak adott forrást és szakmai hátteret lakosságot célzó megoldások megvalósításához, amelyek közül számos program mára 337 városban, 100 millió lakos számára hozott mérhető életminőségbeli javulást – áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Egymillió dollárt kap Budapest – mutatjuk, mire fogja költeni

budapest

verseny

piac

élelmiszeripar

feldolgozóipar

élelmiszer-hulladék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után

Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után
A januári infláció a várakozásoknál is alacsonyabb lett, 2,1 százalékos. Így minden adott ahhoz, hogy a jegybank most csökkentse a kamatot – véli a Portfolio elemzője. Beke Károly beszélt arról is, milyen további kamatcsökkentésekre lehet számítani a gazdasági folyamatok és a közelgő választások fényében.
Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

A háború még akár évekig eltarthat – mondja Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, aki az ukrajnai háború közelgő negyedik évfordulója apropóján elmondta, a négy év Oroszország szempontjából nem hozott hasznot, a támadó fél nem sok mindent ért el abból, amit eltervezhetett, bizonyos területeket megszerzett, de talán erre nem akart négy évet elpazarolni. Oroszország embervesztesége milliós, Ukrajnáé sok százezres lehet. Nagyjából tiszta az is, mi áll a tűzszünet, így a béke útjában.
 

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek ma a befektetők, a várakozások szerint ugyanis másfél év után újraindulhat a kamatcsökkentési ciklus Magyarországon. Bár a piaci árazások már tükrözik a kamatok esetleges csökkentését, Varga Mihály mai sajtótájékoztatója és a hazai monetáris politika jövőbeli iránya fontos üzeneteket közvetíthet a devizapiacok számára is. A forint a napot a 379,0 - 379,5-ös sávban kezdi az euróval szemben, míg a dollár árfolyama 322,0 - 322,5 között mozog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás

Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás

Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 09:03
Egressy Mátyás halála – kulcskérdésekre érkezhet válasz még ennyi idő után is
2026. február 24. 07:23
Kigyulladt a kocsijuk az M3-as autópályán, és még „pechük” is volt – videó
×
×