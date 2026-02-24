Haladéktalanul távozni – jelzésértékű üzenet Amerikából Iránnak

A washingtoni közlemény szerint az Egyesült Államok közel-keleti országban lévő külképviseletének működéséhez nem nélkülözhetetlenül fontos diplomatáknak el kell hagyniuk állomáshelyüket.

Az intézkedéshez magyarázatot nem fűztek, a közleményben annyi szerepel, hogy a biztonsági környezet áttekintése nyomán született jól megfontolt döntés a szükséges személyzet létszámának csökkentéséről.

Elemzők szerint a lépés összefüggésben lehet az amerikai-iráni viszonyban egyre feszültebb helyzettel, illetve a régóta nem látott mértékű amerikai katonai, elsősorban haditengerészeti erő-átcsoportosítással a Közel-Keleten, főként az Iránhoz közeli tengereken.