Lecsapott az amerikai haderő, videón a tűpontos támadás

A SOUTHCOM tájékoztatása szerint a hajót egy „terrorszervezet” üzemeltette, és egy ismert csempészútvonalon haladt. A hadsereg szerint a hajón utasai drogkereskedelemmel foglalkoztak.

A történtekről egy felvételt is közzétettek, amelyen a bárka látható, amint a találat következtében felrobban.

On Feb. 23, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/XUHImPAZik — U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban – amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is – hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.