ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.58
usd:
322.36
bux:
126012.33
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: X/SOUTHCOM

Lecsapott az amerikai haderő, videón a tűpontos támadás

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok hadserege újabb feltételezett kábítószerszállító hajót támadott a karibi térségben, az akció során három emberrel végeztek – közölte hétfőn az amerikai haderő déli parancsnoksága.

A SOUTHCOM tájékoztatása szerint a hajót egy „terrorszervezet” üzemeltette, és egy ismert csempészútvonalon haladt. A hadsereg szerint a hajón utasai drogkereskedelemmel foglalkoztak.

A történtekről egy felvételt is közzétettek, amelyen a bárka látható, amint a találat következtében felrobban.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban – amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is – hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.

Kezdőlap    Külföld    Lecsapott az amerikai haderő, videón a tűpontos támadás

egyesült államok

csempészet

kábítószer

elsüllyedt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után

Elemző: újabb lépések jöhetnek a keddi alapkamat-csökkentés után
A januári infláció a várakozásoknál is alacsonyabb lett, 2,1 százalékos. Így minden adott ahhoz, hogy a jegybank most csökkentse a kamatot – véli a Portfolio elemzője. Beke Károly beszélt arról is, milyen további kamatcsökkentésekre lehet számítani a gazdasági folyamatok és a közelgő választások fényében.
Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

A háború még akár évekig eltarthat – mondja Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, aki az ukrajnai háború közelgő negyedik évfordulója apropóján elmondta, a négy év Oroszország szempontjából nem hozott hasznot, a támadó fél nem sok mindent ért el abból, amit eltervezhetett, bizonyos területeket megszerzett, de talán erre nem akart négy évet elpazarolni. Oroszország embervesztesége milliós, Ukrajnáé sok százezres lehet. Nagyjából tiszta az is, mi áll a tűzszünet, így a béke útjában.
 

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek ma a befektetők, a várakozások szerint ugyanis másfél év után újraindulhat a kamatcsökkentési ciklus Magyarországon. Bár a piaci árazások már tükrözik a kamatok esetleges csökkentését, Varga Mihály mai sajtótájékoztatója és a hazai monetáris politika jövőbeli iránya fontos üzeneteket közvetíthet a devizapiacok számára is. A forint a napot a 379,0 - 379,5-ös sávban kezdi az euróval szemben, míg a dollár árfolyama 322,0 - 322,5 között mozog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás

Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás

Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 09:14
Pokolgép robbant Moszkvában – videók
2026. február 24. 08:31
Közel a bejelentés? Ukrajnát a kanyarban előzné Izland
×
×