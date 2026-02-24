ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
Businessman touching the brain working of Artificial Intelligence (AI) in the futuristic business and coding software development on interface and synchronize network connection, IoT, innovative and technology of business.
Nyitókép: ipopba/Getty Images

Az AI maga árulta el, mely területeken fogja kiszorítani az embereket

Infostart

A Deutsche Bank megkérdezte saját mestersége intelligenciáját arról, hogy milyen hatással lesz a technológia a munkaerőpiacra. Az eredmények alapján az AI pont a pénzügyi szektort „fenyegeti” az egyik legjobban.

A Deutsche Bank kutatóintézete a pénzintézet saját, a Google Gemini modelljére épülő, dbLumina nevű AI-eszközét kérte fel a mesterséges intelligencia gazdasági és munkaerőpiaci következményeinek értékelésére – írja a Finextra cikke nyomán a Portfolio.

Az elemzés rámutatott, hogy bár a technológia globálisan növeli majd a GDP-t és a termelékenységet, jelentős átrendeződést okoz az adatintenzív, automatizálható feladatokra épülő ágazatokban, elsősorban az informatikában és a pénzügyi szektorban.

A pénzügyi területen belül a vagyonkezelés van a leginkább veszélyben, mivel az AI alapjaiban kérdőjelezi meg az emberi tanácsadók szerepét. Az előrejelzések szerint a globális robottanácsadói piac mérete a 2023-as 7,39 milliárd dollárról 72 milliárd dollárra nőhet 2032-re, a kezelt vagyon pedig 2028-ra elérheti a 2330 milliárd dollárt.

Az algoritmikus kereskedés, a csalásfelderítés és az ügyfélszolgálat szintén az AI célkeresztjében van. Ugyanez igaz a strukturált adatfeldolgozásra épülő munkakörökre, például egyes könyvelői, könyvvizsgálói és jogi asszisztensi feladatokra is.

Az elemzés alapján

a kézügyességet, érzelmi intelligenciát és stratégiai gondolkodást igénylő ágazatok vannak leginkább biztonságban, például az ápolás, az oktatás, az építőipar és a felsővezetői pozíciók.

Az AI azt is tanácsolta, hogy érdemes a munkaerőpiaci alkalmazkodás érdekében az új technológia köré épülő szakmák felé fordulni. A prompttervezés (prompt engineering), az MI-etika és a mesterségesintelligencia-fejlesztés területén várhatóan még hosszú távon lesz kereslet az emberi munkaerőre.

németország

pénzügy

munkaerőpiac

számítástechnika

mesterséges intelligencia

deutsche bank

ai

konkurencia

24 ÓRA
Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében

Brüsszel összejátszik Kijevvel Magyarország és Szlovákia energiaellátásának veszélyeztetésében, és Kaja Kallas ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter Brüsszelben.
 

Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket

Az európai részvények bizonytalan felütéssel kezdték a hetet, a globális piacok igyekeznek belőni Donald Trump legújabb globális vámintézkedéseinek hatását. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe. Eközben továbbra is nyomasztják a piacokat az AI diszruptív hatásaival kapcsolatos félelmek, több részvény is nagyot esett ennek kapcsán.

Óriási szabályváltozás készül a fociban: kiakadtak a sztárligák, ebből komoly balhé lehet

A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.

Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

A wave of violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died following his capture by special forces.

