Az AI maga árulta el, mely területeken fogja kiszorítani az embereket

A Deutsche Bank kutatóintézete a pénzintézet saját, a Google Gemini modelljére épülő, dbLumina nevű AI-eszközét kérte fel a mesterséges intelligencia gazdasági és munkaerőpiaci következményeinek értékelésére – írja a Finextra cikke nyomán a Portfolio.

Az elemzés rámutatott, hogy bár a technológia globálisan növeli majd a GDP-t és a termelékenységet, jelentős átrendeződést okoz az adatintenzív, automatizálható feladatokra épülő ágazatokban, elsősorban az informatikában és a pénzügyi szektorban.

A pénzügyi területen belül a vagyonkezelés van a leginkább veszélyben, mivel az AI alapjaiban kérdőjelezi meg az emberi tanácsadók szerepét. Az előrejelzések szerint a globális robottanácsadói piac mérete a 2023-as 7,39 milliárd dollárról 72 milliárd dollárra nőhet 2032-re, a kezelt vagyon pedig 2028-ra elérheti a 2330 milliárd dollárt.

Az algoritmikus kereskedés, a csalásfelderítés és az ügyfélszolgálat szintén az AI célkeresztjében van. Ugyanez igaz a strukturált adatfeldolgozásra épülő munkakörökre, például egyes könyvelői, könyvvizsgálói és jogi asszisztensi feladatokra is.

Az elemzés alapján

a kézügyességet, érzelmi intelligenciát és stratégiai gondolkodást igénylő ágazatok vannak leginkább biztonságban, például az ápolás, az oktatás, az építőipar és a felsővezetői pozíciók.

Az AI azt is tanácsolta, hogy érdemes a munkaerőpiaci alkalmazkodás érdekében az új technológia köré épülő szakmák felé fordulni. A prompttervezés (prompt engineering), az MI-etika és a mesterségesintelligencia-fejlesztés területén várhatóan még hosszú távon lesz kereslet az emberi munkaerőre.