vihar felhők időjárás fénysugár zivatar
Nyitókép: Pixabay

Extrát dobott az időjárás

Infostart / MTI

Hétfőn a Dunakanyarban és a Dél-Alföldön alakultak ki az év első zivatarai – írta a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán.

Azt írták, hétfőn hidegfront vonult át és egy magassági futóáramlás is a Kárpát-medence fölék húzódott, ez pedig kedvezett a záporok, zivatarok kialakulásának. Zivatarok a Dunakanyar környékén és a Dél-Alföldön pattantak ki, környezetükben viharos széllökés előfordult.

Hétfőn elsősorban az ország északkeleti felén, éjszaka pedig inkább már délnyugaton fordult elő csapadék. A legnagyobb csapadékösszegeket ott mérték, ahol több hullámban is áthaladtak a csapadéktömbök. A legtöbb eső az északkeleti határ mentén fekvő Tarpán esett, ahol tartósabb összeáramlás teremtett megfelelő környezetet egymás után érkező záporokhoz. A bejegyzéshez készített infografika szerint itt 15,7 milliméter eső esett egy nap alatt.

A nyugatias szél hatására az ország délnyugati felén több helyen mértek 15-17 Celsius-fokot, de az eddigi, idei legmagasabb, 17,6 fokos értéktől – amit február 12-én mértek Simontornyán – három tized fokkal elmaradt a legmagasabb csúcsérték, amit Kaposvár Fészerlak állomáson mértek.

Országos átlagban 14 Celsius-fok volt hétfőn.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a legerősebb szelet hétfőn Balatonaligán mérték, ott óránként 79,6 kilométeres széllökést regisztráltak.

