ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.82
usd:
322.01
bux:
126954.73
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök (középen j) az Országgyûlés tavaszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2026. február 23-án. Balról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Infostart
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az ellenzéki frakciók, de a kormánypártiak is reagáltak Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti idénynyitó szónoklatára, többen hiányolták azt, amiről nem beszélt a kormányfő.

A parlamenti frakciók szónokai is reagáltak Orbán Viktor tavaszi idénynyitó parlamenti felszólalására hétfő délután.

Tordai Bence (Párbeszéd): Ez volt az utolsó beszéde miniszterelnökként a parlamentben napirend előtt, és nagyon feszültek a fideszesek, mert érzik, hogy a tavaszi választásokat el fogják veszíteni. Önök azok, akik egy szuverén országot megtámadó hadigépezetet támogatnak, úgy látogatnak Moszkvába, mintha hazajárnának. Önök azok, akik a piaci árnál drágább orosz gázt, olajat és atomot favorizálják. 6 milliárd forintos hitelért kuncsorognak Brüsszelben, hogy fegyverkezhessenek! Önök nyilatkoztak arról, hogy Magyarországon hadkötelezettség kellene. Nem beszélt 22 perces felszólalásában az egészségügyről, az oktatást mindenki ismeri, akinek van gyereke, a közoktatásban nincs szaktanár, és nem maradt mára szinte egyetlen független egyetem sem. Nem jobb a helyzet az önkormányzatok terén sem, már a fideszes önkormányzatok is a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséért esedeznek, és akkor még nem beszéltünk a több mint 20 pedofilesetről a gyermekvédelemről vagy a gödi akkugyár botrányáról. Önök a korrupt nagyvállalatok zsebét tömik.

Toroczkai László (Mi Hazánk): Hárompárti parlament lesz, én leszek az egyetlen pártelnök, aki sosem volt fideszes. Nagyon alacsony az ország népesedési ráta, amit a kormány az elmúlt 5 évben művelt, az lassan vetekszik azzal, amit a Gyurcsány-Bajnai-korszakban láttunk. Óriási károkat okoztak a magyaroknak, rengetegen elveszítették az állásukat akár azért is, mert nem adatták be maguknak a Covid-oltást. A visszaesés oka a fentiek mellett még az is, hogy visszaesett az ipari termelés, még az akkumulátorgyártás is csökken, pedig erre helyezik a hangsúlyt ahelyett, hogy a magyar sajátosságokra építenének. Az elmúlt 5 év visszaesésének oka még a „ner” mohósága, és nem csupán a korrupció miatt van visszaesés, hanem a maffiákat alapítottak, még a felszámolók, végrehajtók területén. Ebben az átalakításban még Magyar Péter is benne volt, nyilván ez az oka annak, hogy erről a maffiáról eddig sem a Fidesz, sem a Tisza Párt nem beszélt. De beszélhetünk a közbiztonság rendszeréről is, ami a Bűnvadászok YouTube-csatorna nézettségét is az egekbe emeli. Sokkal keményebb kézzel kéne rendet tenni. És akkor még a külpolitika: a szuverenitást sokkal komolyabban kell védeni, ebben mindig lehet számítani a Mi Hazánkra.

Lukács László György (Jobbik): a kormány elhallgatja azokat a problémákat, amelyekre az emberek választ keresnének. Egészségügy, devizás ügyek rendezése, a vidéki borzalmas bűnhelyzet, uniós pénzek hiánya – ezekre nincs kormányzati válasz. A magyarok azt várnák el, hogy kevesebb Ukrajna legyen és több valós gazdasági intézkedés legyen a miniszterelnök beszámolójában. A Jobbik a kormányváltásban bízik, ezért dolgozik, mert Magyarország dolgai nincsenek rendben. Az sem normális, hogy az állam mulasztásban van a gyermekgondozás terén. Odáig jutott ez a helyzet, hogy vannak olyan kórházak, ahol a megszületett gyermekeket mondvacsinált okokból nem engedik haza a szüleikhez.

Bedő Dávid (Momentum): képviselőinket többször kitiltották a parlamentből, csak azért, mert kimondtuk az igazságot. Most a legfideszesebb településeket járjuk, hogy elmondjuk, a Fidesz hazugságban és szegénységben tartották őket. A párt visszalépett a választásoktól, hogy ne ossza meg az ellenzéki szavazatokat és támogassa a kormányváltást. „De nem csak mi vagyunk itt utoljára ebben a szerepben, hanem ön is, miniszterelnök úr” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Orbán Viktor 16 éve nem válaszol valódi kérdésekre, sem újságíróira, sem választóira. Utóbbiak elküldték, milyen kérdésekre várnak választ:

  • Göd: miért fontosabb egy dél-koreai multicég profitja, mint a magyarok egészsége? Dolgozna-e ott, inná-e a helyi vizet, lélegezné-e a helyi levegőt?
  • Brüsszel vagy a migráció mindig a hibás, vagy valamilyen más külső ellenség – létezik-e olyan mulasztás vagy rossz döntés, amelyért maga és kormánya vállalja a felelősséget?
  • Hogyan lett az EU második legszegényebb országa mostanra Magyarország? Hogyan nem értük utol a régiós versenytársakat sem
  • Hol vannak az uniós pénzek és az MNB-ből eltűnt százmilliárdok?
  • Miért nem az oktatással, az egészségüggyel kampányol, miért a háborús uszítással?
  • Mikor kér bocsánatot azoktól a gyerekektől, akiket állami intézetben bántalmaztak?
  • Megmutatja a legújabb kormányzati propagandafilmet a gyerekeinek, amelyben lelőnek egy magyar apát?

Végül egy kérdést tett fel: Hová lett az az ember, aki Nagy Imre újratemetésén az orosz csapatok kivonását követelte?

Komjáthi Imre (MSZP): Orbán Viktor beszéde alatt 17 Brüsszel és 37 Ukrajna hangzott el, de a Samsung egyszer sem. Tegyük helyre a gödi kérdést és hogy ki miről tudott vagy nem tudott. 2021-ben meghalt a gödi gyárban egy dolgozó, a gyár pedig megpróbálta eltussolni a történteket. Ekkor az MSZP benyújtott egy határozati javaslatot, amely szerint aki felelős a dolgozók haláláért, két évig ne vállalkozhasson és ne kaphasson uniós pénzt Magyarországon. Ezt a kormány leszavazta. 2022-ben megégett ott egy munkás, ugyanígy leszavazták a javaslatot. Méltányos munkahely programot készítettünk a dolgozók védelmében, Fónagy Jánossal és Czomba Sándorral államtitkári szinten tárgyalhattam, ott elmondta, hogy feljelentést tett a gödi Samsung ügyében és hogy ősszel a határozati javaslatot beterjeszti. Ezzel sem érte el a sikert, a bizottságokban mindig leszavazták a javaslatát. „És ezek után ön még mindig nem tudta, mi történt” – tette fel a költői kérdést.

Arató Gergely (DK): Az önök jéghegye a valóság lesz, abba ütközve süllyed el a kormányzásuk hajója. A napi valóság az ön által elmondottakkal szemben rémálom. Egy felmérés szerint minden harmadik ember szegény abban az értelemben, hogy minimális kiadásokat nem tud fedezni, nem tudja fizetni a hitelét, rezsijét, nem jut el nyaralni. Először azt mondták, mindenkinek kifizetik a többletfogyasztást a januári hideg miatt, de nem ez történik, csak a harmadát fizetik ki, pedig 60-70-100 százalékos többletek vannak a számlákon. Ráadásul Mészáros Lőrinc cégének nem kell hozzájárulnia ehhez a kiadáshoz. Ezt egy 50 milliárdos kiadásra tervezték, miközben 90 milliárd megy a határon túliak támogatására éves szinten. Négy éve tart az ukrajnai háború, a kormány ragaszkodott végig az orosz olajhoz, nem kerestek alternatív beszerzési forrásokat, útvonalakat, most nem kell csodálkozni azon, hogy a Barátság kőolajvezetéket támadás éri. „A jobboldali pártok egyetértenek abban, hogy a baloldali pártok tűnjenek el. De nem fogunk eltűnni. Itt lesznek az erős baloldali pártok, mert kell, hogy szembesítsék önöket azzal, hogy a nagyvállalatok érdekében lopnak” – zárta beszédét.

Simicskó István (KDNP): A DK-nak azt üzente, hogy annak a pártnak a hajója süllyedt el, amikor a Szőlő utcai ügyben hamisan rágalmaztak. tordai Bence megjegyzésére és Orbán Viktor beszédére reagálva azt mondta, igenis érteni kell a világ eseményeit és annak szem előtt tartását kell politizálni. Bedő Dávid azt üzente, gondolkodjanak el azon, hogy „bátran nem indulnak” a választáson. A Fidesz-KDNP számára mindig fontos volt az eseményekre való gyors reagálás, ilyen a januári rendkívüli hidegre adott válasz és a kedvezmény lehetősége. A családtámogatások rendszere és az anyák szja-mentessége is nagyon fontos, ahogy a fiataloknak nyitva álló kedvezmények is, valamint az is, hogy Magyarországon ennyien dolgoznak, alacsony a munkanélküliség. A rezsitámogatás igenis megvédi a Nyugaton tapasztalható magas energiaáraktól a magyarokat. Az EU Brüsszel vezetésével migrációs válsághelyzetet produkált, ez azt mutatja, hogy az unió nincs felkészülve most az Ukrajnával való bővítésre, sem egy esetleges háborúra.

Kocsis Máté (Fidesz): Nem lehet olyan rossz a miniszterelnök teljesítménye, ha korábbi évek parlamenti pártjai el sem mernek indulni a választáson. Tordai Bencének azt üzente, 2014 óta hallgatják, hogy feszültek, de eddig mindig nyertek, csak most az ellenzéki politikus nem lesz a parlamentben a választás után. Lukács László Györgynek azt üzente, hogy nem érdekli, ki milyen szobába megy be, de az érdekli, hogy „alkalmas-e egy ország vezetésére egy olyan ember, aki egy drogos buliba bemegy és ott alszik egy ilyen tálca mellett”. „Így zsarolható a miniszterelnök-jelölt” – tette hozzá. Bedő Dávidnak a Momentum névválasztásához gratulált, „jól leírta a politikai pályafutásukat”. Komjáthi Imrének azt üzente, hogy a kommunizmusból átmentett politikusok megtalálták a helyüket a Tisza Pártban. Arató Gergely figyelmébe azt ajánlotta, hogy az ő kormányzásuk ideje alatt csökkent a nyugdíjak reálértéke, most a reálértéke a nyugdíjuknak 48 százalékkal emelkedett, miközben a rezsijük nem emelkedett. „A politikai világnak nem három, hanem két oldala van, jobb és bal. Akik önök után jönnek, olyanok, mint önök. De ők egy árva szóval nem ítélték el a Magyarországgal szembeni zsarolást, az ide érkező kőolajat szállító vezeték leállítását. Sem Manfred Weber azon tervét, hogy az EU-ból katonai szövetséget hozzunk létre és ő mondta, hogy uniós fiatalokat szeretne látni katonaként a frontra menni. 2030-ra pedig háborút ígért, az európai katonai szövetség élére pedig ő pályázik. Ukrajna jobban számíthat az EU-ra, mint egy tagállam. Azt sem ítélték el, hogy a magyarok és más tagállamok pénzét egy értelmetlen háborúra költsék. Ez 723 ezer milliárd forint, erre mi nemet mondunk, önök nem tudnak. Ezért vagyunk mi a biztos választás” – mondta.

Kezdőlap    Belföld    Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

parlament

orbán viktor

tordai bence

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
 

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Amerika legnagyobb ellenségét? - Mutatunk 5 lehetséges forgatókönyvet

Mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Amerika legnagyobb ellenségét? - Mutatunk 5 lehetséges forgatókönyvet

Donald Trump amerikai elnök állítólag erősen hajlik afelé, hogy megtámadja Iránt: több amerikai lap is megszellőztette a hétvégén, hogy a politikus legalább egy limitált, légi képességekre támaszkodó, stratégiai célpontokra korlátozódó katonai csapást végre akar hajtani a síita hatalom ellen. Egy Venezuelához hasonló, gyors és sikeres, párórás akció azonban abszolút nem borítékolható - sőt, kifejezetten valószínűtlen -, Irán ugyanis mind katonailag, mind politikailag, mind földrajzilag sokkal keményebb dió. Nézzünk meg öt forgatókönyvet, mi történhet, ha Donald Trump tényleg megtámadja Iránt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldobod az agyad! Nem semmi prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói

Eldobod az agyad! Nem semmi prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói

A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Twenty-two inches of snow falls in parts of US east coast as major winter storm hits

Twenty-two inches of snow falls in parts of US east coast as major winter storm hits

Across the US, more than 200,000 homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 15:00
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben
2026. február 23. 14:40
Kést szorított a saját nyakához, és azt kiáltotta, nem akar tovább élni
×
×