Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

A parlamenti frakciók szónokai is reagáltak Orbán Viktor tavaszi idénynyitó parlamenti felszólalására hétfő délután.

Tordai Bence (Párbeszéd): Ez volt az utolsó beszéde miniszterelnökként a parlamentben napirend előtt, és nagyon feszültek a fideszesek, mert érzik, hogy a tavaszi választásokat el fogják veszíteni. Önök azok, akik egy szuverén országot megtámadó hadigépezetet támogatnak, úgy látogatnak Moszkvába, mintha hazajárnának. Önök azok, akik a piaci árnál drágább orosz gázt, olajat és atomot favorizálják. 6 milliárd forintos hitelért kuncsorognak Brüsszelben, hogy fegyverkezhessenek! Önök nyilatkoztak arról, hogy Magyarországon hadkötelezettség kellene. Nem beszélt 22 perces felszólalásában az egészségügyről, az oktatást mindenki ismeri, akinek van gyereke, a közoktatásban nincs szaktanár, és nem maradt mára szinte egyetlen független egyetem sem. Nem jobb a helyzet az önkormányzatok terén sem, már a fideszes önkormányzatok is a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséért esedeznek, és akkor még nem beszéltünk a több mint 20 pedofilesetről a gyermekvédelemről vagy a gödi akkugyár botrányáról. Önök a korrupt nagyvállalatok zsebét tömik.

Toroczkai László (Mi Hazánk): Hárompárti parlament lesz, én leszek az egyetlen pártelnök, aki sosem volt fideszes. Nagyon alacsony az ország népesedési ráta, amit a kormány az elmúlt 5 évben művelt, az lassan vetekszik azzal, amit a Gyurcsány-Bajnai-korszakban láttunk. Óriási károkat okoztak a magyaroknak, rengetegen elveszítették az állásukat akár azért is, mert nem adatták be maguknak a Covid-oltást. A visszaesés oka a fentiek mellett még az is, hogy visszaesett az ipari termelés, még az akkumulátorgyártás is csökken, pedig erre helyezik a hangsúlyt ahelyett, hogy a magyar sajátosságokra építenének. Az elmúlt 5 év visszaesésének oka még a „ner” mohósága, és nem csupán a korrupció miatt van visszaesés, hanem a maffiákat alapítottak, még a felszámolók, végrehajtók területén. Ebben az átalakításban még Magyar Péter is benne volt, nyilván ez az oka annak, hogy erről a maffiáról eddig sem a Fidesz, sem a Tisza Párt nem beszélt. De beszélhetünk a közbiztonság rendszeréről is, ami a Bűnvadászok YouTube-csatorna nézettségét is az egekbe emeli. Sokkal keményebb kézzel kéne rendet tenni. És akkor még a külpolitika: a szuverenitást sokkal komolyabban kell védeni, ebben mindig lehet számítani a Mi Hazánkra.

Lukács László György (Jobbik): a kormány elhallgatja azokat a problémákat, amelyekre az emberek választ keresnének. Egészségügy, devizás ügyek rendezése, a vidéki borzalmas bűnhelyzet, uniós pénzek hiánya – ezekre nincs kormányzati válasz. A magyarok azt várnák el, hogy kevesebb Ukrajna legyen és több valós gazdasági intézkedés legyen a miniszterelnök beszámolójában. A Jobbik a kormányváltásban bízik, ezért dolgozik, mert Magyarország dolgai nincsenek rendben. Az sem normális, hogy az állam mulasztásban van a gyermekgondozás terén. Odáig jutott ez a helyzet, hogy vannak olyan kórházak, ahol a megszületett gyermekeket mondvacsinált okokból nem engedik haza a szüleikhez.

Bedő Dávid (Momentum): képviselőinket többször kitiltották a parlamentből, csak azért, mert kimondtuk az igazságot. Most a legfideszesebb településeket járjuk, hogy elmondjuk, a Fidesz hazugságban és szegénységben tartották őket. A párt visszalépett a választásoktól, hogy ne ossza meg az ellenzéki szavazatokat és támogassa a kormányváltást. „De nem csak mi vagyunk itt utoljára ebben a szerepben, hanem ön is, miniszterelnök úr” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Orbán Viktor 16 éve nem válaszol valódi kérdésekre, sem újságíróira, sem választóira. Utóbbiak elküldték, milyen kérdésekre várnak választ:

Göd: miért fontosabb egy dél-koreai multicég profitja, mint a magyarok egészsége? Dolgozna-e ott, inná-e a helyi vizet, lélegezné-e a helyi levegőt?

Brüsszel vagy a migráció mindig a hibás, vagy valamilyen más külső ellenség – létezik-e olyan mulasztás vagy rossz döntés, amelyért maga és kormánya vállalja a felelősséget?

Hogyan lett az EU második legszegényebb országa mostanra Magyarország? Hogyan nem értük utol a régiós versenytársakat sem

Hol vannak az uniós pénzek és az MNB-ből eltűnt százmilliárdok?

Miért nem az oktatással, az egészségüggyel kampányol, miért a háborús uszítással?

Mikor kér bocsánatot azoktól a gyerekektől, akiket állami intézetben bántalmaztak?

Megmutatja a legújabb kormányzati propagandafilmet a gyerekeinek, amelyben lelőnek egy magyar apát?

Végül egy kérdést tett fel: Hová lett az az ember, aki Nagy Imre újratemetésén az orosz csapatok kivonását követelte?

Komjáthi Imre (MSZP): Orbán Viktor beszéde alatt 17 Brüsszel és 37 Ukrajna hangzott el, de a Samsung egyszer sem. Tegyük helyre a gödi kérdést és hogy ki miről tudott vagy nem tudott. 2021-ben meghalt a gödi gyárban egy dolgozó, a gyár pedig megpróbálta eltussolni a történteket. Ekkor az MSZP benyújtott egy határozati javaslatot, amely szerint aki felelős a dolgozók haláláért, két évig ne vállalkozhasson és ne kaphasson uniós pénzt Magyarországon. Ezt a kormány leszavazta. 2022-ben megégett ott egy munkás, ugyanígy leszavazták a javaslatot. Méltányos munkahely programot készítettünk a dolgozók védelmében, Fónagy Jánossal és Czomba Sándorral államtitkári szinten tárgyalhattam, ott elmondta, hogy feljelentést tett a gödi Samsung ügyében és hogy ősszel a határozati javaslatot beterjeszti. Ezzel sem érte el a sikert, a bizottságokban mindig leszavazták a javaslatát. „És ezek után ön még mindig nem tudta, mi történt” – tette fel a költői kérdést.

Arató Gergely (DK): Az önök jéghegye a valóság lesz, abba ütközve süllyed el a kormányzásuk hajója. A napi valóság az ön által elmondottakkal szemben rémálom. Egy felmérés szerint minden harmadik ember szegény abban az értelemben, hogy minimális kiadásokat nem tud fedezni, nem tudja fizetni a hitelét, rezsijét, nem jut el nyaralni. Először azt mondták, mindenkinek kifizetik a többletfogyasztást a januári hideg miatt, de nem ez történik, csak a harmadát fizetik ki, pedig 60-70-100 százalékos többletek vannak a számlákon. Ráadásul Mészáros Lőrinc cégének nem kell hozzájárulnia ehhez a kiadáshoz. Ezt egy 50 milliárdos kiadásra tervezték, miközben 90 milliárd megy a határon túliak támogatására éves szinten. Négy éve tart az ukrajnai háború, a kormány ragaszkodott végig az orosz olajhoz, nem kerestek alternatív beszerzési forrásokat, útvonalakat, most nem kell csodálkozni azon, hogy a Barátság kőolajvezetéket támadás éri. „A jobboldali pártok egyetértenek abban, hogy a baloldali pártok tűnjenek el. De nem fogunk eltűnni. Itt lesznek az erős baloldali pártok, mert kell, hogy szembesítsék önöket azzal, hogy a nagyvállalatok érdekében lopnak” – zárta beszédét.

Simicskó István (KDNP): A DK-nak azt üzente, hogy annak a pártnak a hajója süllyedt el, amikor a Szőlő utcai ügyben hamisan rágalmaztak. tordai Bence megjegyzésére és Orbán Viktor beszédére reagálva azt mondta, igenis érteni kell a világ eseményeit és annak szem előtt tartását kell politizálni. Bedő Dávid azt üzente, gondolkodjanak el azon, hogy „bátran nem indulnak” a választáson. A Fidesz-KDNP számára mindig fontos volt az eseményekre való gyors reagálás, ilyen a januári rendkívüli hidegre adott válasz és a kedvezmény lehetősége. A családtámogatások rendszere és az anyák szja-mentessége is nagyon fontos, ahogy a fiataloknak nyitva álló kedvezmények is, valamint az is, hogy Magyarországon ennyien dolgoznak, alacsony a munkanélküliség. A rezsitámogatás igenis megvédi a Nyugaton tapasztalható magas energiaáraktól a magyarokat. Az EU Brüsszel vezetésével migrációs válsághelyzetet produkált, ez azt mutatja, hogy az unió nincs felkészülve most az Ukrajnával való bővítésre, sem egy esetleges háborúra.

Kocsis Máté (Fidesz): Nem lehet olyan rossz a miniszterelnök teljesítménye, ha korábbi évek parlamenti pártjai el sem mernek indulni a választáson. Tordai Bencének azt üzente, 2014 óta hallgatják, hogy feszültek, de eddig mindig nyertek, csak most az ellenzéki politikus nem lesz a parlamentben a választás után. Lukács László Györgynek azt üzente, hogy nem érdekli, ki milyen szobába megy be, de az érdekli, hogy „alkalmas-e egy ország vezetésére egy olyan ember, aki egy drogos buliba bemegy és ott alszik egy ilyen tálca mellett”. „Így zsarolható a miniszterelnök-jelölt” – tette hozzá. Bedő Dávidnak a Momentum névválasztásához gratulált, „jól leírta a politikai pályafutásukat”. Komjáthi Imrének azt üzente, hogy a kommunizmusból átmentett politikusok megtalálták a helyüket a Tisza Pártban. Arató Gergely figyelmébe azt ajánlotta, hogy az ő kormányzásuk ideje alatt csökkent a nyugdíjak reálértéke, most a reálértéke a nyugdíjuknak 48 százalékkal emelkedett, miközben a rezsijük nem emelkedett. „A politikai világnak nem három, hanem két oldala van, jobb és bal. Akik önök után jönnek, olyanok, mint önök. De ők egy árva szóval nem ítélték el a Magyarországgal szembeni zsarolást, az ide érkező kőolajat szállító vezeték leállítását. Sem Manfred Weber azon tervét, hogy az EU-ból katonai szövetséget hozzunk létre és ő mondta, hogy uniós fiatalokat szeretne látni katonaként a frontra menni. 2030-ra pedig háborút ígért, az európai katonai szövetség élére pedig ő pályázik. Ukrajna jobban számíthat az EU-ra, mint egy tagállam. Azt sem ítélték el, hogy a magyarok és más tagállamok pénzét egy értelmetlen háborúra költsék. Ez 723 ezer milliárd forint, erre mi nemet mondunk, önök nem tudnak. Ezért vagyunk mi a biztos választás” – mondta.