2026. február 24. kedd
EGy ember egy laptopon dolgozik, a képernyőn az általánosan használt WiFi-logó látható.
Nyitókép: Pixabay

Egy technológiai újdonság szünetmentes wifit kínál, kimaradások nélkül

Infostart

A Spectrum újdonságával áramkimaradás vagy hálózati hiba esetén is zavartalan maradhat a wifi-kapcsolat,

A Spectrum cég által megálmodott új koncepció, az Invincible WiFi (Legyőzhetetlen WiFi) a WiFi 7 technológián alapul. Erről a legújabb generációs vezeték nélküli szabványról tudott, hogy nagyobb sebességet és alacsonyabb késleltetést ígér – írja a PR Newswire cikke nyomán a hvg.hu.

A sebesség és az alacsony késleltetés különösen fontos lehet nagy sávszélességigénynél, amikor egyszerre fut streaming, online játék, videóhívás és okoseszköz-forgalom. Van egy beépített automatikus mechanizmus is, amelyik zökkenőmentesen csatlakozik az 5G mobilinternethez, ha a vezetékes internet megszakad.

A felhasználó ideális esetben észre sem veszi az átállást. A routerhez kapcsolódó beépített, újratölthető akkumulátor pedig akár nyolc órán át képes fenntartani a kapcsolatot. Ez igen hasznos lehet viharok, hálózati hibák vagy egyéb okból történő áramkimaradások idején.

A technológia mögötti elemek, tehát a Wi-Fi 7, az 5G kapcsolat vagy az akkumulátoros tartalék önmagukban nem jelentenek újdonságot. Ami viszont új, az ezek integrálása egyetlen csomagba, automatizált átállással és egységes szolgáltatásként.

Sajnos egyelőre a „legyőzhetetlen wifi” kifejezetten az Egyesült Államokra korlátozódik, Európában nem elérhető.

