2026. február 24. kedd Mátyás
an attacker with a knife violent attacking with a knife
Nyitókép: Elmar Gubisch/Getty Images

Leszúrtak egy fiatal férfit Sopronban

Infostart

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított egy 20 éves fiatalemberrel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt.

A rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában egy gyorsétterem mögött egy férfi megkéselt egy másikat – írja a Police.hu. A 20 éves kópházi lakos előzetes szóváltást és dulakodást követően hastájékon szúrta le 28 éves áldozatát.

A járőrök az elkövetőt elfogták, előállították és a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ügy kapcsán a helyi gyorsétkezde a Facebookon osztott meg közleményt: „Sajnálatos eset történt. A legfontosabb most az érintett személy állapota, neki kívánunk mihamarabbi, teljes felépülést. Elhatárolódunk minden erőszakos magatartástól. Kérjük, hogy a folyamatban lévő hatósági vizsgálat lezárásáig mindenki tartózkodjon a találgatásoktól és a valótlan információk megosztásától.”

Azzal zárták a felhívást, hogy az ügyben mindenben együttműködnek az illetékes hatóságokkal.

2026. február 23. 20:56
