Műholdfelvételek leplezték le Irán újonnan telepített fegyverrendszerét

Irán megerősítette Teherán déli légterének légvédelmét. Műholdas felvételek tanúsága szerint a főváros közelébe egy Sz–300-as típusú légvédelmi rakétaindító állást, valamint egy nagy teljesítményű elektronikai hadviselési rendszert telepítettek – írja az Army Recognition híradása nyomán a Portfolio.

A kereskedelmi műholdfelvételeket nyílt forráskódú hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők vizsgálták meg.

A szóban fogó képeken egy Sz-300-as rendszerhez tartozó indítójármű látható egy Teherántól délre, Kahrizak közelében található, már korábban is működő légvédelmi bázison.

A közelben egy nagy méretű kiszolgálójárművet is felfedeztek, amelyet az elemzők – mérete és antennaelrendezése alapján – az iráni Cobra-V8 elektronikai hadviselési rendszerként azonosítottak.

Azért is különleges a párosítás, mert a hagyományos légvédelmi rakéták kinetikus megsemmisítő képességét az elektromágneses spektrum zavarásával egészíti ki. Vagyis

a rendszer már azelőtt képes megzavarni a támadó fél felderítési és célmegjelölési láncát, mielőtt a repülőeszközök vagy rakéták egyáltalán belépnének az elfogórakéták hatótávolságába.

A Cobra-V8-at Irán 2023 szeptemberében mutatta be a védelmi minisztérium alá tartozó Iran Electronics Industries fejlesztésében. A rendszert a légi és rakétatámadások elhárítására, kifejezetten a repülőgépes és műholdas felderítés elleni védekezésre tervezték.

A mostani telepítés is azt jelzi, hogy Irán aktívan dolgozik a főváros többrétegű védelmének megerősítésén, bár azt érdemes megjegyezni, hogy a Cobra-V8 valós teljesítményéről lényegében semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Nem lehet tudni, hogy Teherán próbálkozott-e a korábbi izraeli berepülések során a zavarórendszer bevetésével, de ha igen, akkor látható eredményt nem tudtak elérni.