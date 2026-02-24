Ha dolga lenne a Wizz Airrel, még szerda estig intézheti el

Ütemezett karbantartás miatt leállnak bizonyos szolgáltatások szerda éjjeltől csütörtök reggelig – írja a Wizz Air tájékoztatása alapján a hvg.hu. A karbantartás célja, hogy a társaság megbízhatóbb és stabilabb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek.

A tervezett leállás február 25-én 23 órakor kezdődik, és február 26-én reggel 8 óráig tart.

Az érintett időszakba nem lesz elérhető

az új jegy foglalása,

a meglévő foglalások kezelése,

az online utasfelvétel,

a Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói, valamint

az utalványok beváltása, illetve az ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások.

A repülőjáratok menetrend szerint fognak üzemelni, azok utasait nem érinti a leállás, amennyiben már előzőleg elvégezték az utasfelvételt. A Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg ezt. Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz.