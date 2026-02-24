ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.42
usd:
322.37
bux:
127042.45
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Ha dolga lenne a Wizz Airrel, még szerda estig intézheti el

Infostart

A héten szerda éjszakától csütörtök reggelig átmenetileg szünetelteti bizonyos szolgáltatásait a légitársaság.

Ütemezett karbantartás miatt leállnak bizonyos szolgáltatások szerda éjjeltől csütörtök reggelig – írja a Wizz Air tájékoztatása alapján a hvg.hu. A karbantartás célja, hogy a társaság megbízhatóbb és stabilabb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek.

A tervezett leállás február 25-én 23 órakor kezdődik, és február 26-én reggel 8 óráig tart.

Az érintett időszakba nem lesz elérhető

  • az új jegy foglalása,
  • a meglévő foglalások kezelése,
  • az online utasfelvétel,
  • a Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói, valamint
  • az utalványok beváltása, illetve az ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások.

A repülőjáratok menetrend szerint fognak üzemelni, azok utasait nem érinti a leállás, amennyiben már előzőleg elvégezték az utasfelvételt. A Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg ezt. Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz.

Kezdőlap    Belföld    Ha dolga lenne a Wizz Airrel, még szerda estig intézheti el

ügyintézés

leállás

légitársaság

rendszer

wizz air

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától
Négy éve tart az ukrajnai háború

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától
A háború még akár évekig eltarthat – mondja Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, aki az ukrajnai háború közelgő negyedik évfordulója apropóján elmondta, a négy év Oroszország szempontjából nem hozott hasznot, a támadó fél nem sok mindent ért el abból, amit eltervezhetett, bizonyos területeket megszerzett, de talán erre nem akart négy évet elpazarolni. Oroszország embervesztesége milliós, Ukrajnáé sok százezres lehet. Nagyjából tiszta az is, mi áll a tűzszünet, így a béke útjában.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán ellentámadásról pletykálnak, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Ukrán ellentámadásról pletykálnak, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Kisebb ukrán ellentámadásról jönnek hírek Zaporizzsja megyéből: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok nyolc falu visszafoglalásáról adott jelentést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb offenzív hadjáratot nem folytat az ukrán haderő. Mikolaivben hatalmas robbanás történt, hét rendőr sérült meg, az ukrán hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Szlovákia leállította az Ukrajnának biztosított áramellátást, amíg a Barátság-kőolajvezetéken újra nem indul az energiahordozó forgalma. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?

Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?

Az elmúlt években a hazai kiskereskedelmet elég nagy infláció sújtotta...

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

A wave of violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died following his capture by special forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 05:00
Furcsa idő jön, három évszak lesz egyszerre a következő napokban
2026. február 23. 21:35
Egyszeri juttatást kapnak a pedagógusok – a nap legfontosabb hírei
×
×