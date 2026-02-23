ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Húsznál is több diákot vittek kórházba a magyar gimnáziumból

Infostart

Összesen 24 embert szállítottak megfigyelésre kórházba Mezőkövesden. Egyelőre rejtély, hogy mi okozhatta azt, hogy szúrós szagot éreztek és kapart a torkuk, illetve rosszul lettek.

Hétfőn kora délután rendkívüli intézkedésre volt szükség a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumban, miután az épületben szúrós szagot észleltek. A tanítást megszakították, az intézményt kiürítették, az udvaron és az iskola környezetében 558 diák és tanár várakozott – írta a boon.hu.

A riasztás negyed kettő körül érkezett, a helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak. Az épületet teljes körűen átvizsgálták, de sem a szúrós szag forrását, sem veszélyes anyagra utaló nyomot nem találtak.

Az épület átvizsgálása jelenleg is tart, a kollégák nem tapasztalták már a korábban jelzett szagot – nyilatkozta kora délután a boon.hu-nak Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi mobil labor is Heves megye területéről, amely speciális műszerekkel vizsgálja át az iskola levegőjét és az esetleges veszélyes anyag jelenlétét.

A szagot egy 2-3. emelet közötti részen érezték intenzívebben, de ezt tűzoltók már nem érezték. Huszonhárom gyereket és egy felnőttet vittek megfigyelésre a mentők.

A helyi hírportál szerint rejtély, hogy mi okozhatta azt, hogy szúrós szagot éreztek és kapart a torkuk, illetve rosszul lettek. Különösen annak fényében, hogy a lap információi szerint nincsen gázszolgáltatás az épületben, a fűtés sem földgázzal működik. Illetve főzőkonyhája sincs a gimnáziumnak, ahonnan bármilyen gáz kiszabadulhatott volna.

