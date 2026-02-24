ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.96
usd:
321.48
bux:
125893.88
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait

Infostart / MTI

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg ezt a háborút – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy keddi videóüzenetében.

A politikus hangoztatta: „megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóságteljes és tartós békét”.

Közlése előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba, Kijevbe, hogy a négy éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. A politikus az X közösségi portálon kijelentette: „egyértelmű üzenetet szeretne küldeni az ukrán népnek és a támadónak is: nem adjuk fel, amíg a béke helyre nem áll”.

Az uniós vezető az Európai Tanács elnökével, António Costával együtt részt vesz egy háromoldalú találkozón Zelenszkijjel. Emellett részt vesznek a Kijev szövetségeseit tömörítő Tettrekészek Koalíciójának videokonferenciáján.

Az Európai Tanács közölte, hogy Ursula von der Leyen és António Costa részt vesz egy megemlékezésen is, és ellátogat az orosz támadásokban megrongálódott egyik ukrán energetikai létesítményhez.

Kedden az évforduló alkalmából Kijevbe érkezett nyolc észak-európai és balti ország vezetője. Mette Frederiksen dán kormányfő hangsúlyozta: továbbra is arra kell törekedni, hogy Ukrajnát a lehető legelőnyösebb helyzetbe hozzák a tárgyalások megkezdéséhez. „Ezt úgy tudjuk elérni, hogy ellátjuk Kijevet azokkal a fegyverekkel, amelyekre szüksége van, és a lehető legszigorúbb szankciókat vetjük ki Moszkvára” – jelentette ki Frederiksen.

Friedrich Merz német kancellár Európa egységére szólított fel az Ukrajna elleni orosz támadás megindításának negyedik évfordulóján, hangsúlyozva, hogy csak kollektív erővel lehet véget vetni a háborúnak.

„Négy éve folyamatosan minden nap és minden éjjel rémálom az ukrán népnek, és nemcsak nekik, hanem mindannyiunknak. Mert a háború újra megjelent Európában” – írta Merz az X-en. Hozzátette: „Ukrajna sorsa a mi sorsunk is”.

Emmanuel Macron francia elnök ugyancsak az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Oroszország „hármas kudarcot” vallott Ukrajnában: katonai, gazdasági és stratégiai téren.

„(Oroszország) megerősítette a NATO-t, amelynek éppen a terjeszkedését akarta volna elkerülni, egységbe kovácsolta az európaiakat, akiket gyengíteni akart volna, és leleplezte egy letűnt kor imperializmusának tarthatatlanságát” – írta a francia államfő, kiemelve egyúttal, hogy továbbra is támogatni fogják Kijevet.

„Ukrajna kontinensünk első védelmi vonalán fekszik, és Európa változatlanul mellette áll. Akik abban bíznak, hogy majd belefáradunk, azok tévednek” – jegyezte meg.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait

ukrajna

európai unió

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell
Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett: négy év sem volt elég ahhoz, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna egy kényszerbékébe belemenjen. A háborús győzelem vagy vereség jelképe szerinte Donbasz sorsa lehet, aminek elvesztése komoly változásokat indíthat meg mindkét fél esetében.
 

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat, folytatódik az esés a tőzsdéken

Elromlott a hangulat, folytatódik az esés a tőzsdéken

Eladási hullám söpört végig tegnap az amerikai tőzsdéken, a hangulatot rontották Donald Trump hétvégén bejelentett vámintézkedései, melyeket az után hozott nyilvánosságra, hogy az Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette viszonossági vámjainak nagy részét. Emellett az AI körüli bizonytalanság is nyomást helyezett a piacra, az elmúlt hetekhez hasonlóan újabb részvényeket ütöttek meg a mesterséges intelligencia potenciális diszruptív hatása miatt. Ezt követően az ázsiai piacokon vegyes mozgásokat lehetett látni, a befektetők óvatosabbá váltak az újabb amerikai vámfegyegetések miatt. Európában eséssel indult a nap. Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntésére szegeződik a tekintet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Úgy viszik a lakáshitelt a magyarok, mintha ingyen osztanák: elképesztő, ami a bankokban folyik

Úgy viszik a lakáshitelt a magyarok, mintha ingyen osztanák: elképesztő, ami a bankokban folyik

A 2025-ös év rekordot hozott a lakáshitelezésben, ahol a közel 2000 milliárd forintos új szerződéses volumen felét a támogatott hitelek tették ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 10:58
A szerb elnök életére törhetett két ember, léptek a hatóságok
2026. február 24. 10:47
Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell
×
×