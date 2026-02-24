Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

Yeaw szerint a nemrég lejért Új START egyezmény „nem vette figyelembe Kína példátlan, szándékos, gyors és átláthatatlan fegyverkezését atomfegyverekkel”. Kína így „szándékosan és korlátozásoktól mentesen masszívan ki tudta építeni atomarzenálját” – tette hozzá.

Yeaw megerősítette azt az amerikai követelést, hogy Kínát is be kell vonni egy új fegyverzetcsökkentési megállapodásba, amit Peking eddig elutasított.

Amerikai tisztségviselők abból indulnak ki, hogy

„Kína az elkövetkezendő négy-öt évben paritást érhet el”. Az Egyesült Államok és Oroszország együttesen több mint 5000 nukleáris fegyverrel rendelkezik.

A hadászati fegyverzetek csökkentéséről szóló, Új START, START-3 vagy prágai szerződés néven ismert, tíz évre szóló és legfeljebb öt évvel meghosszabbítható hatályú megállapodást 2010 áprilisában írta alá Oroszország és az Egyesült Államok, a megállapodás hatálya idén február 5-én járt le.

A dokumentum mindkét félnek előírta: úgy csökkentse nukleáris arzenálját, hogy hét év elteltével, valamint azt követően a fegyverek összesített száma ne haladja meg a 700 hordozóeszközt (interkontinentális ballisztikus rakétát, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát és nehézbombázót), valamint az 1550 robbanótöltetet és a 800 telepített és nem telepített indítószerkezetet.