Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Orbán Viktor bejegyzése szerint az ukránok ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.

„Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot” – fogalmazott. Hozzátette: hogy az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállították, és nem szavaznak meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.

„Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – írta Orbán Viktor.