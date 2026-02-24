ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 30-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Infostart

Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek. Azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár – írta Facebook-oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzése szerint az ukránok ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.

„Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot” – fogalmazott. Hozzátette: hogy az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállították, és nem szavaznak meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.

„Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

ukrajna

orbán viktor

kőolaj

blokád

választás 2026

